WhatsApp non ha ancora finito con Liquid Glass: ecco come cambiano i messaggi vocali sull'app iOS per iPhone

I nuovi messaggi vocali con Liquid Glass

Com'è noto, il design Liquid Glass si distingue per l'uso di elementi traslucidi e livelli sovrapposti che creano un effetto visivo più moderno. Questa impostazione è già visibile in alcune sezioni dell'app, come la barra delle schede e le intestazioni, ma non è ancora stata applicata in modo uniforme.

Il player dei messaggi vocali su WhatsApp con Liquid Glass

Uno degli elementi rimasti indietro è il player dei messaggi vocali quando si esce da una chat. Attualmente, durante la riproduzione, compare una barra verde fissa nella parte superiore dello schermo che consente di controllare l'audio. Questa soluzione, pur funzionale, appare visivamente scollegata dal resto dell'interfaccia.

Nella versione beta distribuita tramite TestFlight, è in sviluppo una nuova barra di riproduzione che adotta lo stile Liquid Glass. Il design diventa flottante e semi-trasparente, integrandosi meglio con il resto dell'ambiente grafico e riducendo l'effetto di discontinuità visiva. Tra le novità più evidenti c'è il cambiamento dell'indicatore di avanzamento. Al posto della classica barra orizzontale, il progresso del messaggio vocale viene rappresentato con un elemento circolare che si sviluppa attorno all'immagine del profilo del mittente. Restano visibili anche il nome del contatto e i controlli principali per mettere in pausa o interrompere la riproduzione.

Oltre all'aspetto estetico, viene introdotta una funzione richiesta da tempo: la possibilità di tornare indietro di 5 secondi durante l'ascolto. Attualmente, questa operazione richiede il ritorno alla chat originale, mentre il nuovo sistema consente un controllo diretto dalla barra di riproduzione. Si tratta di un cambiamento che incide sull'usabilità più che sull'impatto visivo.

Anche se il nuovo stile è già visibile a una platea più ampia rispetto alle prime versioni, la distribuzione resta parziale, quindi potrebbe volerci del tempo prima di vederla su tutti i dispositivi.