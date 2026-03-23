WhatsApp non ha ancora finito con Liquid Glass: ecco come cambiano i messaggi vocali sull'app iOS per iPhone

WhatsApp continua a evolvere la propria interfaccia su iOS, portando avanti l'introduzione del linguaggio visivo Liquid Glass. Dopo una prima distribuzione limitata ad alcuni account, anche business, emergono nuovi dettagli su come questa estetica verrà estesa ad altre parti dell'applicazione.
L'aggiornamento più recente in fase beta mostra infatti cambiamenti che riguardano la gestione dei messaggi vocali: le modifiche non si limitano all'aspetto grafico, per rendere l'esperienza più coerente con lo stile introdotto su iOS 26, ma introducono anche miglioramenti funzionali.
I nuovi messaggi vocali con Liquid Glass
Com'è noto, il design Liquid Glass si distingue per l'uso di elementi traslucidi e livelli sovrapposti che creano un effetto visivo più moderno. Questa impostazione è già visibile in alcune sezioni dell'app, come la barra delle schede e le intestazioni, ma non è ancora stata applicata in modo uniforme.
Uno degli elementi rimasti indietro è il player dei messaggi vocali quando si esce da una chat. Attualmente, durante la riproduzione, compare una barra verde fissa nella parte superiore dello schermo che consente di controllare l'audio. Questa soluzione, pur funzionale, appare visivamente scollegata dal resto dell'interfaccia.
Nella versione beta distribuita tramite TestFlight, è in sviluppo una nuova barra di riproduzione che adotta lo stile Liquid Glass. Il design diventa flottante e semi-trasparente, integrandosi meglio con il resto dell'ambiente grafico e riducendo l'effetto di discontinuità visiva. Tra le novità più evidenti c'è il cambiamento dell'indicatore di avanzamento. Al posto della classica barra orizzontale, il progresso del messaggio vocale viene rappresentato con un elemento circolare che si sviluppa attorno all'immagine del profilo del mittente. Restano visibili anche il nome del contatto e i controlli principali per mettere in pausa o interrompere la riproduzione.
Oltre all'aspetto estetico, viene introdotta una funzione richiesta da tempo: la possibilità di tornare indietro di 5 secondi durante l'ascolto. Attualmente, questa operazione richiede il ritorno alla chat originale, mentre il nuovo sistema consente un controllo diretto dalla barra di riproduzione. Si tratta di un cambiamento che incide sull'usabilità più che sull'impatto visivo.
Anche se il nuovo stile è già visibile a una platea più ampia rispetto alle prime versioni, la distribuzione resta parziale, quindi potrebbe volerci del tempo prima di vederla su tutti i dispositivi.