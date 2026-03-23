Wildcat Lake appare nei primi benchmark: ecco i risultati di Intel Core 3 310 e di Intel Core 5 320

Le informazioni disponibili riguardano in particolare due modelli e consentono un primo confronto diretto con processori già noti: pur trattandosi di risultati preliminari, i numeri permettono così di delineare le ambizioni di Wildcat Lake nel segmento entry-level.

I benchmark

L'Intel Core 5 320 compare su Geekbench con un punteggio di circa 2600 punti in single-core. Questo valore lo colloca molto vicino a CPU come Intel Core i5-14600, AMD Ryzen AI 9 HX 375 e Intel Core Ultra 9 285H, che si attestano tra i 2600 e i 2638 punti nello stesso test.

Intel Core 5 320 su Geekbench

Nel multi-core, il chip raggiunge circa 7913 punti, un risultato allineato a quello di AMD Ryzen 5 8640U e AMD Ryzen 5 7540U, entrambi con medie comprese tra 7980 e 8000 punti. Si tratta di processori a sei core, configurazione che sembra essere condivisa anche dal Core 5 320, con un numero limitato di core ad alte prestazioni.

Un secondo riferimento arriva dal test CrossMark, dove compare il modello Core 3 310. In questo caso i dettagli sono più limitati, ma la presenza in un benchmark BAPCo suggerisce che lo sviluppo della gamma sia già in una fase avanzata.

Intel Core 3 310 su CrossMark

Sul piano tecnico, le indiscrezioni indicano per la serie frequenze di boost fino a 4,6 GHz, almeno per modelli superiori come il Core 5 350. La componente grafica appare invece ridotta, con due soli core Xe2, un elemento coerente con il target economico della piattaforma.

Wildcat Lake si posizionerà alla base della famiglia Core 300 per notebook, con l'obiettivo di alimentare dispositivi a basso costo. I risultati nei benchmark mostrano però una sorprendente vicinanza a CPU mainstream, almeno nei test sintetici.

Un dettaglio interessante riguarda la piattaforma di test: uno dei benchmark identifica una scheda madre associata a Dell, segnale che il produttore starebbe già preparando un portatile basato su questi chip.