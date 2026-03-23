Apex Legends, arriva l'evento Ripercussione: trailer e dettagli

Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno annunciato l'evento Ripercussione di Apex Legends, che si svolgerà dal 31 marzo al 21 aprile e introdurrà tanti nuovi contenuti che andranno a rinnovare in maniera significativa il gameplay del celebre battle royale.

Gli sviluppatori hanno infatti preparato nuove meccaniche, armi e modifiche relative ad alcune fra le Leggende più amate di Apex Legends, sebbene il cuore dell'evento sia rappresentato dalla modalità Carica, che mette al centro l'energia e la gestione delle risorse.

Tutti i giocatori avranno accesso allo scudo vortex, capace di intercettare i proiettili e rispedirli al mittente, ma con una gestione limitata della carica che aggiunge tensione a ogni scontro. A ciò si affianca la tempesta elettromagnetica, un'abilità offensiva in grado di stordire i nemici.

Non è finita qui, perché il sistema verrà ulteriormente arricchito da nove nuovi potenziamenti che consentiranno di personalizzare lo stile di gioco tra difesa, mobilità e attacco.