Apex Legends, arriva l'evento Ripercussione: trailer e dettagli

Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno annunciato l'evento Ripercussione di Apex Legends, che si svolgerà dal 31 marzo al 21 aprile e introdurrà tanti nuovi contenuti che andranno a rinnovare in maniera significativa il gameplay del celebre battle royale.
Gli sviluppatori hanno infatti preparato nuove meccaniche, armi e modifiche relative ad alcune fra le Leggende più amate di Apex Legends, sebbene il cuore dell'evento sia rappresentato dalla modalità Carica, che mette al centro l'energia e la gestione delle risorse.
Tutti i giocatori avranno accesso allo scudo vortex, capace di intercettare i proiettili e rispedirli al mittente, ma con una gestione limitata della carica che aggiunge tensione a ogni scontro. A ciò si affianca la tempesta elettromagnetica, un'abilità offensiva in grado di stordire i nemici.
Non è finita qui, perché il sistema verrà ulteriormente arricchito da nove nuovi potenziamenti che consentiranno di personalizzare lo stile di gioco tra difesa, mobilità e attacco.
Le altre novità
A qualche settimana di distanza dallle novità del settimo anniversario di Apex Legends, l'evento Ripercussione vede l'arrivo dell'Hemlok Elite, una nuova versione del celebre fucile d'assalto ora automatica e dotata di silenziatore integrato, nonché della modalità di fuoco "Carica Squarciante".
L'evento porta con sé anche un'importante revisione del bilanciamento delle Leggende, con Gibraltar che riceve una nuova passiva che ne migliora la mobilità, oltre a potenziamenti alla Cupola protettiva e alla Ultimate, rendendolo più competitivo.
Wraith beneficia invece di tempi di ricarica ridotti e nuove opzioni tattiche che ne aumentano la versatilità in squadra, mentre Wattson ottiene miglioramenti che rafforzano il suo ruolo difensivo, in particolare nell'interazione con le strutture sul campo.
Non manca, come da tradizione, una ricca selezione di contenuti cosmetici: nuove skin per personaggi come Wattson, Ash, Pathfinder, Horizon, Crypto e Gibraltar, oltre a skin arma inedite e una prestigiosa skin per Fuse, completa di animazioni personalizzate. Il Negozio ricompense offrirà infine oggetti esclusivi a rotazione, acquistabili tramite le Cellule accumulate durante l'evento.