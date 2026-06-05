Claw 8 EX AI+ provato: MSI ha finalmente fatto centro sui PC handheld?

Il Computex 2026 ha confermato quanto il mercato dei PC handheld sia ormai maturo e sempre più competitivo. Tra le tante novità, una in particolare ha attirato l'attenzione: MSI Claw 8 EX AI+.
Rispetto alla generazione precedente, il salto è immediato. Il lavoro di rifinitura è evidente già al primo contatto: ergonomia più convincente, impugnatura più naturale e un equilibrio generale che sembra aver assorbito il meglio della concorrenza. Le forme richiamano da vicino ROG Ally X, mentre alcune soluzioni laterali ricordano l'impostazione di Lenovo Legion, ma il risultato finale è più coerente e finalmente privo di compromessi evidenti tra comfort e compattezza.
A sostenere il tutto c'è la nuova piattaforma hardware con i processori Intel G3 Extreme basati su architettura Panther Lake, che segnano un netto passo avanti rispetto alla generazione precedente. MSI Claw 8 EX AI si presenta quindi come un candidato serio a ridefinire la fascia alta degli handheld di questa generazione. Ma andiamo a vederlo più nel dettaglio.
Le caratteristiche tecniche di MSI Claw 8 EX AI+
MSI Claw 8 EX AI+ ci accoglie con un generoso schermo da 8 pollici. Il sistema operativo è basato su ambiente Windows, supportato da un comparto memorie che non teme colli di bottiglia: ben 32 GB di RAM LPDDR5X e un velocissimo SSD NVMe da 1 TB.
Ma il vero cuore pulsante è l'attesissimo SoC Intel Arc G3 Extreme, una delle primissime applicazioni pratiche della nuova serie di processori portatili ufficializzata da Intel in questi giorni, che sappiamo fondare le proprie radici sull'architettura Panther Lake ed è realizzato sul nodo produttivo Intel 18A. Parliamo di un vero e proprio "mostro" in miniatura caratterizzato da una CPU a 14 core (strutturata con 2 P-Core, 8 E-Core e 4 LP E-core) capace di spingersi fino a 4,70 GHz di clock, con un assorbimento energetico che scala da 25 a 80W a seconda del carico di lavoro.
Sul fronte grafico, il dispositivo si affida alla GPU integrata Intel ARC B390, che porta in dote l'architettura grafica Xe3 di terza generazione a 12 Core. Questa configurazione garantisce, poi, non solo moduli all'avanguardia come il WiFi 7 R2 e il Bluetooth 6.0, ma anche il supporto al protocollo Thunderbolt 4, presente su questa macchina con due porte dedicate al posto delle consuete quattro.
Rimane invece avvolto nel mistero il prezzo: probabilmente non sarà basso, ma dovremo attendere la finestra di uscita per capire quanto la crisi delle memorie farà costare questo gioiellino.
Specifiche tecniche di MSI Claw 8 EX AI+
- SoC: Intel Arc G3 Extreme
- Display: 8" FHD+ (1920x1200), Touchscreen, frequenza di aggiornamento variabile 48-120Hz VRR, 100% sRGB (Tipico), luminosità 500 nits (Tipico), pannello di livello IPS (IPS-Level)
- Connettività: 2 x porte Thunderbolt 4 con trasferimento dati rapido fino a 40 Gbps ed estesa connettività per un'esperienza stile mini-PC
- Batteria: 80 Wh
- Sistema Operativo: Windows 11 Home
- Prezzo: TBA
Design
Passando al design, MSI sembra aver fatto un lavoro di assimilazione più che di invenzione. Il nuovo Claw dà subito l'idea di un prodotto costruito con attenzione quasi chirurgica ai feedback arrivati dal mercato, soprattutto da chi questo tipo di dispositivi li usa davvero ogni giorno, tanto che la scocca ha un'impostazione complessiva molto più matura rispetto al passato.
Il profilo generale richiama da vicino le soluzioni più convincenti viste su ROG Ally X, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione dei pesi e la gestione dell'ergonomia su lunghe sessioni. Allo stesso tempo, le impugnature laterali introducono un taglio più scolpito che ricorda l'approccio di Lenovo Legion, con una forma che avvolge il palmo e migliora la sensazione di controllo senza risultare invasiva.
Il risultato è un equilibrio piuttosto raro nel segmento: Claw non prova a stupire con scelte estetiche estreme, ma punta tutto sulla funzionalità concreta. Non c'è la sensazione di un design sperimentale o forzato, quanto piuttosto quella di un dispositivo che ha messo insieme soluzioni già collaudate e le ha rese coerenti in un unico corpo. Alla prova effettiva, questa scelta paga. Il grip è solido, naturale e trasmette subito fiducia anche senza punti di appoggio. È un approccio meno "visionario" ma decisamente più efficace, che restituisce l'impressione di un prodotto finalmente centrato sul comfort prima che sull'originalità estetica.
Esperienza d'uso
Ma tradotto in puro gameplay, cosa significa tutto questo? I risultati, pad alla mano, sono importanti. Hogwarts Legacy, per esempio, viaggia tra i 75 e i 90 fps giocando in Full HD a dettagli medi. E la cosa che più impressiona è che questo traguardo è stato raggiunto mantenendo il Ray Tracing attivo (seppur a livello basso) e utilizzando l'impostazione XeSS su Bilanciato, senza bisogno di ricorrere alla generazione dei frame.
A testimoniare ulteriormente la forza di questa macchina arrivano anche i primi test su Forza Horizon 6: in fiera abbiamo ottenuto una media di 80 frame al secondo con l'alimentatore collegato, sfruttando l'algoritmo XeSS 3 e il nuovo multi-frame generation. Dati del genere sanciscono un distacco netto dalle soluzioni del passato: i test Intel confermano un solido +44% medio rispetto alla precedente generazione Lunar Lake e un +42% sul diretto concorrente Ryzen Z2 Extreme a 35W.
La scalabilità dei vari profili energetici dovrebbe poi garantire un'ottima autonomia. Se ai massimi regimi si possono toccare gli 80W, impostando il profilo conservativo si scende a soli 12W. Si tratta quindi di un'impostazione incredibilmente interessante, perché permette di estendere in modo netto e tangibile la durata della batteria della console senza sacrificare del tutto l'esperienza di gioco. A parità di consumi, secondo Intel, il nuovo chip segna un impressionante +37% di prestazioni medie rispetto al rivale AMD Z2 Extreme.
Rimane invece un minimo di riserva sul sistema di raffreddamento. Le condizioni caotiche tipiche del Computex e il tempo contingentato della nostra prova non ci hanno permesso di stressare termicamente la console in modo prolungato per valutare a fondo l'efficienza della dissipazione o la rumorosità delle ventole. Le primissime sessioni, per fortuna, non hanno rivelato surriscaldamenti fastidiosi in corrispondenza delle impugnature o sui tasti dorsali, mantenendo le temperature percepite sotto controllo. Tuttavia, per un giudizio definitivo e per capire come la scocca gestisca il calore al massimo dell'assorbimento, dovremo necessariamente attendere di avere la macchina in redazione per test più mirati.
Il nuovo MSI Claw 8 EX AI+ segna un passo avanti netto rispetto alla generazione precedente. L'ergonomia è finalmente convincente, con un design che unisce le soluzioni più riuscite della concorrenza senza perdere coerenza. Il risultato è un handheld solido, comodo e chiaramente pensato per lunghe sessioni di gioco. Sul fronte prestazioni, il SoC Intel basato su architettura Panther Lake mostra numeri importanti già in fiera ed è interessante anche l'approccio alla connettività e alla dotazione generale. Gli unici punti interrogativi importanti sono il sistema di raffreddamento, impossibile da stressare in fiera, e il posizionamento di prezzo. Le specifiche sono da fascia alta, e questo lascia presagire un prezzo tutt'altro che aggressivo: se MSI riuscirà a posizionare il Claw in modo sensato, il rischio per la concorrenza è concreto. Ma si tratta di un "se" grosso come una casa.
CERTEZZE
- Ergonomia finalmente centrata e design più maturo
- Prestazioni in Full HD molto solide nei giochi AAA
- Dotazione hardware completa e di fascia alta.
- Buona scalabilità energetica
DUBBI
- Sistema di raffreddamento ancora da verificare sotto carichi prolungati
- Prezzo decisivo per il posizionamento sul mercato
- Maturità software e ottimizzazione dei driver da confermare
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