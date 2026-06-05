Claw 8 EX AI+ provato: MSI ha finalmente fatto centro sui PC handheld?

Rispetto alla generazione precedente, il salto è immediato. Il lavoro di rifinitura è evidente già al primo contatto: ergonomia più convincente , impugnatura più naturale e un equilibrio generale che sembra aver assorbito il meglio della concorrenza. Le forme richiamano da vicino ROG Ally X, mentre alcune soluzioni laterali ricordano l'impostazione di Lenovo Legion, ma il risultato finale è più coerente e finalmente privo di compromessi evidenti tra comfort e compattezza.

Il Computex 2026 ha confermato quanto il mercato dei PC handheld sia ormai maturo e sempre più competitivo. Tra le tante novità, una in particolare ha attirato l'attenzione: MSI Claw 8 EX AI+ .

Rimane invece avvolto nel mistero il prezzo : probabilmente non sarà basso, ma dovremo attendere la finestra di uscita per capire quanto la crisi delle memorie farà costare questo gioiellino.

Ma il vero cuore pulsante è l'attesissimo SoC Intel Arc G3 Extreme , una delle primissime applicazioni pratiche della nuova serie di processori portatili ufficializzata da Intel in questi giorni, che sappiamo fondare le proprie radici sull'architettura Panther Lake ed è realizzato sul nodo produttivo Intel 18A. Parliamo di un vero e proprio "mostro" in miniatura caratterizzato da una CPU a 14 core (strutturata con 2 P-Core, 8 E-Core e 4 LP E-core) capace di spingersi fino a 4,70 GHz di clock, con un assorbimento energetico che scala da 25 a 80W a seconda del carico di lavoro.

MSI Claw 8 EX AI+ ci accoglie con un generoso schermo da 8 pollici . Il sistema operativo è basato su ambiente Windows, supportato da un comparto memorie che non teme colli di bottiglia: ben 32 GB di RAM LPDDR5X e un velocissimo SSD NVMe da 1 TB.

Il risultato è un equilibrio piuttosto raro nel segmento: Claw non prova a stupire con scelte estetiche estreme, ma punta tutto sulla funzionalità concreta. Non c'è la sensazione di un design sperimentale o forzato, quanto piuttosto quella di un dispositivo che ha messo insieme soluzioni già collaudate e le ha rese coerenti in un unico corpo. Alla prova effettiva, questa scelta paga. Il grip è solido , naturale e trasmette subito fiducia anche senza punti di appoggio. È un approccio meno "visionario" ma decisamente più efficace, che restituisce l'impressione di un prodotto finalmente centrato sul comfort prima che sull'originalità estetica.

Il profilo generale richiama da vicino le soluzioni più convincenti viste su ROG Ally X , soprattutto per quanto riguarda la distribuzione dei pesi e la gestione dell'ergonomia su lunghe sessioni. Allo stesso tempo, le impugnature laterali introducono un taglio più scolpito che ricorda l'approccio di Lenovo Legion, con una forma che avvolge il palmo e migliora la sensazione di controllo senza risultare invasiva.

Esperienza d'uso

Ma tradotto in puro gameplay, cosa significa tutto questo? I risultati, pad alla mano, sono importanti. Hogwarts Legacy, per esempio, viaggia tra i 75 e i 90 fps giocando in Full HD a dettagli medi. E la cosa che più impressiona è che questo traguardo è stato raggiunto mantenendo il Ray Tracing attivo (seppur a livello basso) e utilizzando l'impostazione XeSS su Bilanciato, senza bisogno di ricorrere alla generazione dei frame.

Il monitoraggio degli FPS certifica le buone prestazioni del nuovo Claw

A testimoniare ulteriormente la forza di questa macchina arrivano anche i primi test su Forza Horizon 6: in fiera abbiamo ottenuto una media di 80 frame al secondo con l'alimentatore collegato, sfruttando l'algoritmo XeSS 3 e il nuovo multi-frame generation. Dati del genere sanciscono un distacco netto dalle soluzioni del passato: i test Intel confermano un solido +44% medio rispetto alla precedente generazione Lunar Lake e un +42% sul diretto concorrente Ryzen Z2 Extreme a 35W.

La scalabilità dei vari profili energetici dovrebbe poi garantire un'ottima autonomia. Se ai massimi regimi si possono toccare gli 80W, impostando il profilo conservativo si scende a soli 12W. Si tratta quindi di un'impostazione incredibilmente interessante, perché permette di estendere in modo netto e tangibile la durata della batteria della console senza sacrificare del tutto l'esperienza di gioco. A parità di consumi, secondo Intel, il nuovo chip segna un impressionante +37% di prestazioni medie rispetto al rivale AMD Z2 Extreme.

Cambiare i profili energetici è sempre molto semplice: basta aprire il PiP delle impostazioni rapide, dove si possono anche personalizzare i consumi

Rimane invece un minimo di riserva sul sistema di raffreddamento. Le condizioni caotiche tipiche del Computex e il tempo contingentato della nostra prova non ci hanno permesso di stressare termicamente la console in modo prolungato per valutare a fondo l'efficienza della dissipazione o la rumorosità delle ventole. Le primissime sessioni, per fortuna, non hanno rivelato surriscaldamenti fastidiosi in corrispondenza delle impugnature o sui tasti dorsali, mantenendo le temperature percepite sotto controllo. Tuttavia, per un giudizio definitivo e per capire come la scocca gestisca il calore al massimo dell'assorbimento, dovremo necessariamente attendere di avere la macchina in redazione per test più mirati.