Nasce Paramount Games Studio, annuncerà un gioco al Summer Game Fest

Nel frattempo arrivano conferme anche sui progetti già annunciati da Skydance New Media. Sia Marvel 1943: Rise of Hydra che il videogioco di Star Wars attualmente senza titolo, sviluppato in collaborazione con Lucasfilm, restano in fase di sviluppo e fanno parte dei piani futuri dell'azienda.

Fino a oggi l'attività videoludica dell'azienda si era concentrata prevalentemente sulla concessione in licenza dei propri franchise a sviluppatori esterni. Con Paramount Games Studio, invece, il gruppo sembra avere intenzione di investire direttamente nella produzione e nella gestione di videogiochi.

Negli ultimi mesi David Ellison ha lavorato alla ridefinizione della struttura della nuova Paramount Skydance, ma il settore gaming era rimasto ai margini del processo. Ora la situazione cambia, con la creazione di uno studio che riunisce le competenze di Skydance Interactive e Skydance New Media sotto un'unica insegna, affiancandole all'enorme patrimonio di proprietà intellettuali di Paramount .

Paramount Skydance ha annunciato la nascita di Paramount Games Studio , una divisione che punta a trasformare il videogioco in uno dei pilastri centrali della strategia multimediale del gruppo, e che rivelerà il suo primo gioco tripla A al Summer Game Fest .

Il primo, misterioso progetto

Come detto, Paramount Games Studio annuncerà il suo primo titolo tripla A durante il Summer Game Fest e siamo curiosi di scoprire di cosa si tratterà: un altro tie-in o qualcosa di completamente inedito?

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Alla guida della divisione è stato nominato Tony Driscoll, già responsabile della strategia e dello sviluppo aziendale di Paramount. Driscoll manterrà contemporaneamente il suo ruolo attuale e continuerà inoltre a supervisionare la pianificazione dell'integrazione legata all'operazione con Warner Bros. Discovery.

Contemporaneamente Amy Hennig, celebre autrice nota per il suo lavoro sulla serie Uncharted, lascerà la posizione di co-presidente dello studio per assumere il ruolo di Studio Creative Director di Paramount Games Studio.

"Il lancio di Paramount Games Studio rappresenta un'evoluzione significativa nel modo in cui concepiamo i videogiochi: non come un'estensione della nostra attività, ma come un pilastro fondamentale della nostra strategia dei contenuti al fianco di cinema, televisione e streaming", ha dichiarato Driscoll.

"Siamo impegnati a creare giochi eccezionali per ogni tipo di utente, dal pubblico casual fino alle produzioni AAA, e a costruire esperienze durature basate sia sulle amate proprietà intellettuali di Paramount sia su mondi originali, capaci di rafforzare il coinvolgimento dei fan e sostenere la crescita a lungo termine."