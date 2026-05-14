Slitherine e Università Bocconi insieme per una collaborazione formativa

La sfida è stata complessa e ha richiesto competenze di brand storytelling, analisi competitiva e capacità di costruire strategie di posizionamento avanzate, ben oltre le logiche del marketing tradizionale legato al day one.

La definizione del cosiddetto " Crossover Player ", ovvero quel segmento di pubblico in grado di connettere l'utenza più hardcore del gaming strategico con un'audience più ampia e mainstream, senza però snaturare l'identità della community storica dei wargamer, è stata al centro di questa attività.

Il progetto, ideato da Slitherine insieme alla professoressa Roberta De Sanctis e al professor Erminio Putignano, ha richiesto ai partecipanti, divisi in undici squadre differenti, la realizzazione di una simulazione concreta per quanto concerne la strategia di lancio e il posizionamento di un videogioco.

Slitherine e Università Bocconi hanno concluso di recente una collaborazione formativa che ha visto la partecipazione di oltre settanta studenti del corso di Brand Management, che hanno potuto confrontarsi con una vera sfida di marketing internazionale incentrata sui videogiochi.

Una grande opportunità

Inaugurato da una lezione introduttiva tenuta dal Director of Publishing di Slitherine, Marco Alessandro Minoli, insieme alla Marketing Manager Giulia Sellitto e alla Brand Manager Sofia Corona, il progetto ha visto gli studenti coinvolti lavorare per circa due mesi ai propri elaborati, con il supporto costante del team marketing della società.

Una foto della lezione introduttiva

Il 13 maggio le undici proposte finali sono state presentate davanti a una giuria composta dallo stesso Minoli, da Giulia Sellitto, dal CEO di Slitherine Iain McNeil e da Sofia Corona. Il team vincitore avrà l'opportunità di raccontare la propria esperienza in una diretta sul canale Twitch ufficiale del publisher e sarà inoltre coinvolto nelle attività di lancio di un videogioco previsto per la metà del 2027.

"Quando una delle più prestigiose istituzioni accademiche al mondo nel campo del business, l'Università Bocconi, invita un publisher a collaborare con i propri studenti di Master, è la conferma di quanto oggi le strategie di passaggio da mercato di nicchia a mercato di massa siano diventate sofisticate e complesse", ha dichiarato Marco Alessandro Minoli.

"Abbiamo recentemente sfidato una classe di futuri leader del marketing ad affrontare un problema ad altissimo valore strategico: la transizione digitale di una leggendaria IP tabletop al mercato globale digital di Steam per PC e di quelli delle console Xbox e PlayStation."

"Non si è trattato di un semplice esercizio volto a 'creare hype'. Al contrario, il lavoro si è concentrato interamente sulle complessità tecniche del posizionamento di una IP e sulla delicata migrazione di una community storica verso un ecosistema digitale moderno."