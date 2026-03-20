La società madre di FromSoftware finisce nelle mire di un discusso investitore

Oasis Management Company ha recentemente acquisito l'8,86% di Kadokawa, la società madre di FromSofware, diventando così un socio di minoranza ma con il potere di influenzare le decisioni della compagnia, cosa che potrebbe destare qualche dubbio considerando che si tratta di un investitore piuttosto discusso in ambito videoludico.
Oasis Management viene considerato un investitore "attivista", nel senso che cerca di raggiungere delle quote all'interno di varie compagnie che ne garantiscono sempre un ruolo di azionista di minoranza, ma comunque in grado di influire sulle decisioni e le strategie delle aziende.
Oasis ha diverse azioni anche di Nintendo, e nel 2014 è diventata piuttosto nota per aver spinto la compagnia a investire ulteriormente nel mercato dei giochi mobile, con la nota considerazione di introdurre una monetizzazione più aggressiva nei giochi di questo tipo.
Altre strane idee in arrivo?
"Pensate solo a cosa potremmo ottenere se si decidesse di far pagare 99 centesimi per far saltare Mario un po' più in alto", aveva detto un portavoce della compagnia all'epoca, secondo quanto riferito da diverse fonti e dimostrando intenzioni ben poco consone ai desideri dei videogiocatori tradizionali.
Questo ovviamente non significa che debba tendere a scelte controverse anche sui giochi di FromSoftware, ma la conquista di una consistente quota di azioni potrebbe mettere il gruppo a contatto con le numerose produzioni interne di Kadokawa, nei diversi ambiti dell'intrattenimento.
Si tratta ancora di una quota di minoranza, ma non è molto distante da quella attualmente posseduta da Sony, visto che quest'ultima possiede circa il 10% insieme agli altri due maggiori azionisti di Kadokawa, ovvero Korea Securities Depository-Samsung e The Mater Trust Bank of Japan.