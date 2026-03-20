La società madre di FromSoftware finisce nelle mire di un discusso investitore

Oasis Management Company ha recentemente acquisito l'8,86% di Kadokawa, la società madre di FromSofware, diventando così un socio di minoranza ma con il potere di influenzare le decisioni della compagnia, cosa che potrebbe destare qualche dubbio considerando che si tratta di un investitore piuttosto discusso in ambito videoludico.

Oasis Management viene considerato un investitore "attivista", nel senso che cerca di raggiungere delle quote all'interno di varie compagnie che ne garantiscono sempre un ruolo di azionista di minoranza, ma comunque in grado di influire sulle decisioni e le strategie delle aziende.

Oasis ha diverse azioni anche di Nintendo, e nel 2014 è diventata piuttosto nota per aver spinto la compagnia a investire ulteriormente nel mercato dei giochi mobile, con la nota considerazione di introdurre una monetizzazione più aggressiva nei giochi di questo tipo.