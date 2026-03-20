Il Premio Italian Videogame Program cambia nome e diventa Premio Giovanni Pollicino, per le tesi di laurea sui videogiochi

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare la ricerca accademica sul videogioco all'interno di università e accademie di belle arti italiane. L'analisi del medium videoludico viene infatti considerata sempre più importante, sia per comprenderne l'impatto nella vita quotidiana, sia per coglierne le molteplici prospettive culturali, sociali ed espressive.

Nel 2026, il Premio Italian Videogame Program cambia nome e diventa Premio Giovanni Pollicino , in memoria di uno dei soci fondatori di IVIPRO, nonché docente e tecnico dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, da sempre sostenitore delle attività dell'associazione. Si tratta di un premio dedicato alle migliori tesi di laurea sul tema videogiochi.

Dettagli del premio

Il premio è organizzato in collaborazione con alcune cattedre e dipartimenti dell'Università di Bologna, tra cui quelli legati alla semiotica dei nuovi media e alla didattica innovativa, e con il patrocinio di diverse strutture accademiche, oltre che di IIDEA, la principale associazione di categoria dell'industria videoludica italiana.

I vincitori dell'edizione 2025 con alcuni docenti

Il bando è rivolto a laureate e laureati di tutte le università e accademie di belle arti italiane. Possono partecipare tesi triennali, magistrali e diplomi accademici (di primo e secondo livello) che propongano un'analisi critica del videogioco da diverse prospettive: storica, mediale, estetica, artistica, educativa, psicologica, sociale, economica o ambientale. È richiesto che i lavori non siano anteriori all'anno accademico 2022-2023.

La selezione sarà affidata a una commissione composta da membri di IVIPRO, docenti dell'Università di Bologna ed esperti del settore, tra cui Andrea Dresseno, Stefano Caselli, Matteo Lollini, Giovanna Cosenza, Rosy Nardone, Daniele Torreggiani, Patrizia Tassinari e Ilaria Amodeo. I criteri di valutazione includono la profondità dell'analisi, la chiarezza espositiva, l'originalità dell'approccio, la completezza della bibliografia e l'apertura interdisciplinare.

Le tre tesi migliori potranno essere pubblicate sul sito di IVIPRO, previa autorizzazione degli autori, mentre il primo classificato riceverà un premio in denaro di 1.000 euro. I risultati saranno annunciati a novembre 2026.

Per partecipare è necessario inviare entro il 31 luglio 2026, tramite WeTransfer, un abstract e la tesi completa, il certificato di laurea (o autocertificazione) e il curriculum con autorizzazione al trattamento dei dati personali, all'email: premiopollicino@ivipro.it.