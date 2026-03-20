Lo smartphone vivo X300 Pro da 512 GB è al minimo storico su Amazon: fotocamera ZEISS e batteria da 5.440 mAh

Se cerchi un nuovo smartphone e hai esigenze particolarmente specifiche, il nuovo vivo X300 Pro da 512 GB è su Amazon a 1.199 € invece di 1.399 €, permettendoti di risparmiare 200 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Uno dei migliori cameraphone

Questo smartphone ha un display da 6,78 pollici con cornice ultrasottile da 1,1 mm e processore Dimensity 9500. Il vero punto di forza di questo prodotto, tuttavia, è il comparto fotografico realizzato in collaborazione con ZEISS, per scatti sempre perfetti. Troviamo una fotocamera con teleobiettivo APO da 200 MP, un'ultragrandangolare da 50 MP e una principale da 50 MP con qualità Gimbal. Il teleobiettivo è un nuovo riferimento per la qualità dello zoom, macro e ritratti. Il display luminoso e il sistema operativo fluido contribuiscono a un'esperienza convincente.

vivo X300 Pro

La ricarica è veloce e le prestazioni grafiche sono altamente soddisfacenti. Tuttavia, è presente un netto taglio delle prestazioni quando il dispositivo è sotto stress, mentre il prezzo è ancora molto alto. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.