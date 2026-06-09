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Kingdom Hearts 4 arriva su Nintendo Switch 2, nuovo trailer dal Nintendo Direct

Kingdom Hearts 4 torna a mostrarsi al Nintendo Direct di giugno con un nuovo trailer e la conferma dell'arrivo su Nintendo Switch 2 al lancio, anche se la data d'uscita resta da definire.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   09/06/2026
Sora in Kingdom Hearts 4
Kingdom Hearts IV
Kingdom Hearts IV
News Video Immagini

Come un fulmine a ciel sereno, Square Enix ha sfruttato il Nintendo Direct di giugno per presentare un nuovo trailer di Kingdom Hearts 4.

La sorpresa non finisce qui: l'attesissima avventura di Sora sarà disponibile anche su Nintendo Switch 2 al lancio, oltre che su PC, PS5 e Xbox Series X|S, sebbene al momento non ci sia ancora una data d'uscita precisa. Per ora possiamo consolarci con le nuove sequenze di gameplay mostrate nel filmato, visibile qui sotto.

Kingdom Hearts 4 torna a mostrarsi dopo anni di silenzio radio

Nel trailer vediamo Sora combattere nella città di Quadratum contro un gigantesco Heartless e altre creature più piccole, sfoggiando attacchi spettacolari e nuove abilità del Keyblade. Tra le scene compaiono inoltre nuovi personaggi e volti familiari, come Pippo e Paperino.

La descrizione ufficiale recita: "Un nuovo capitolo della serie action GDR sviluppata e pubblicata da Square Enix, Kingdom Hearts 4 offre ai fan uno sguardo ad alcuni dei personaggi che Sora incontrerà nella misteriosa città di Quadratum", recita la descrizione ufficiale.

Un remake di Kingdom Hearts sarebbe in sviluppo assieme al quarto capitolo Un remake di Kingdom Hearts sarebbe in sviluppo assieme al quarto capitolo

"Sora viaggerà ancora una volta tra vari mondi, dove nuove figure incroceranno il suo cammino e nuovi poteri daranno forma al prossimo capitolo della sua storia. Kingdom Hearts 4 sarà disponibile al lancio su Nintendo Switch 2."

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