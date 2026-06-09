La raccolta Kingdom Hearts Collection [I~III] porterà tutti i capitoli della serie su Nintendo Switch 2

Durante il Nintendo Direct odierno è stata pubblicata la raccolta Kingdom Hearts Collection [I~III], che portà la celebre serie di Square Enix su Nintendo Switch 2, in previsione dell'arrivo di Kingdom Hearts IV.

La raccolta è stata svelata con un trailer, formato da alcune scelebri scene dei vari capitoli della serie, che mostrano tanti personaggi Disney e tanti originali del gioco. Chiaramente c'è anche Sora.

Il pacchetto uscirà l'8 ottobre 2026 e comprenderà: Kingdom Hearts -HD 1.5+2.5 ReMIX- (una raccolta rimasterizzata in HD delle prime sei storie della serie); Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (Include 3 titoli: Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD: rimasterizzato in full HD. Sora e Riku sostengono l'esame del Simbolo della maestria per prepararsi alla resa dei conti con il maestro Xehanort; Kingdom Hearts χ Back Cover (film): un film in alta definizione che narra la storia dei misteriosi Veggenti delle origini della serie; Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep - A fragmentary passage - : un breve episodio che si ricollega a Kingdom Hearts III); e Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) (Sora fa squadra con Paperino e Pippo per fermare la nefanda Organizzazione XIII e ritrovare i suoi amici Riku e Kairi. Guidati dalla forza della positività e dell'amicizia, Sora, Paperino e Pippo supereranno delle sfide difficilissime e cercheranno di sconfiggere l'oscurità che minaccia i mondi Disney e Pixar).