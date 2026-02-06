Un remake di Kingdom Hearts sarebbe in sviluppo assieme al quarto capitolo

L'insider sostiene che si tratti di un progetto molto più ambizioso della remaster del 2013. Il remake, chiamato " Kingdom Hearts Relux ", verrebbe ricostruito da zero con asset moderni e alcune modifiche pensate per aggiornare il gameplay, pur mantenendo lo stile e l'identità dell'originale. Sempre secondo la fonte, il lancio sarebbe previsto per la primavera 2027 , seguito poi da Kingdom Hearts 4 in autunno.

Ci sta lavorando lo stesso team di Crisis Core Reunion?

Secondo il report, Kingdom Hearts Relux sarebbe nato come un progetto mobile poi cancellato. Square Enix avrebbe deciso di recuperare gli asset già prodotti, come modelli di personaggi e ambientazioni, trasformandolo in un remake per console del primo episodio della serie.

Lo sviluppo non sarebbe affidato al team di Osaka, ma a Tose Software, studio che ha già collaborato con Square Enix su titoli come Dragon Quest Treasures e Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Proprio quest'ultimo viene indicato come possibile riferimento visivo per il remake.

Come sempre, è bene prendere queste indiscrezioni con cautela. eXtas1s è considerato una fonte interessante, avendo anticipato correttamente alcune informazioni in passato, ma non è infallibile. Le voci, però, si inseriscono in un contesto in cui Square Enix sta spingendo sempre più verso progetti multipli e riedizioni, rendendo l'ipotesi meno improbabile di quanto sembri.