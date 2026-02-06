Nintendo vuole compensare l'aumento dei prezzi della RAM con la produzione di massa di Nintendo Switch 2

La situazione non è per niente facile. Valve ha dovuto rivedere i prezzi delle nuove Steam Machine prima ancora di annunciarli, mentre Sony e Nintendo hanno riconosciuto il rischio di possibili aumenti dei prezzi per le console nel prossimo futuro. Sarebbe uno scenario distruttivo per il settore, già di suo in una fase di rallentamento.

La voracità di RAM dei data center per le intelligenze artificiali sta causando problemi a molti produttori hardware, a causa dell' aumento fuori controllo dei prezzi . Come reagire alla situazione? Nintendo ha una sua strategia: aumentare la produzione di Nintendo Switch 2 .

Vendere meno o vendere in perdita?

Durante una recente sessione di domande e risposte successiva alla pubblicazione degli ultimi risultati finanziari della compagnia, al presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa è stato chiesto se l'azienda intenda dare priorità alla vendita del maggior numero possibile di Nintendo Switch 2 per ampliare la base installata, oppure se preferisca assicurarsi di non vendere l'hardware in perdita. Furukawa ha risposto:

Nintendo Switch 2 rischia a causa della crisi delle RAM?

"L'attuale aumento dei prezzi delle memorie sta avvenendo a un ritmo che va oltre le nostre aspettative. In generale, la redditività dell'hardware tende a migliorare grazie alle economie di scala, e vogliamo continuare a ridurre i costi il più possibile attraverso la produzione di massa dell'hardware di Nintendo Switch 2".

Per quanto riguarda il rischio di vendere l'hardware in perdita, Furukawa ha spiegato: "Ciò su cui ci stiamo concentrando è la redditività globale. Esistono vari fattori esterni, come le fluttuazioni dei tassi di cambio, ma osservando il quadro complessivo abbiamo sempre cercato di evitare, per quanto possibile, situazioni in cui le singole unità vengano vendute in perdita".

Il presidente ha anche aggiunto: "Ritengo che non sia un approccio appropriato lasciarsi influenzare eccessivamente dalle tendenze di breve periodo", sottolineando che "il secondo e il terzo anno di Nintendo Switch 2 sono molto importanti. Se riusciremo ad ampliare la base installata dell'hardware, potremo usarla come fondamento per espandere notevolmente le vendite di software. Terremo conto di questo aspetto nel prendere decisioni aziendali e valuteremo con flessibilità le varie opzioni".