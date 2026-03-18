Pokémon XD: Tempesta Oscura è ora disponibile su Nintendo Switch Online per gli abbonati

Per la precisione, fa parte del catalogo previsto per l'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, il tier maggiore tra quelli del servizio Nintendo, all'interno del catalogo Gamecube che è disponibile esclusivamente per Nintendo Switch 2.

Era stato annunciato nel corso del Pokémon Presents del mese scorso, che aveva portato numerose novità sul mondo dei mostriciattoli collezionabili: si tratta del gioco per GameCube messo a disposizione come titolo scaricabile gratuitamente per gli abbonati all'interno dei classici Nintendo dedicati alla console in questione.

Come era stato annunciato nei giorni scorsi, Pokémon XD: Tempesta Oscura è stato lanciato in queste ore su Nintendo Switch Online , scaricabile gratis dagli abbonati al servizio su Nintendo Switch 2.

Un classico dellì'epoca Gamecube

Pokémon XD: Tempesta Oscura è una riproposizione fedele all'originale per Gamecube, con qualche adattamento applicato alla risoluzione e all'interfaccia per essere fruito al meglio su Nintendo Switch 2, presentato in occasione del Pokémon Presents andato in scena nel Pokémon Day per il 30° anniversario del franchise, che ha visto anche diverse altre novità.

Tempesta oscura ci porta nella regione di Auros, per scoprire il mistero di Lugia Ombra in un gioco di ruolo uscito originariamente per GameCube.

La storia inizia al fianco di un Eevee, ma potremo poi raccogliere altri Pokémon mentre si esplorano diversi villaggi e luoghi, nonché prendere e purificare i Pokémom Ombra degli allenatori rivali.

Oltre ad offrire un'esperienza spettacolare in single player, Pokémon XD: Tempesta Oscura consente anche di uscire momentaneamente dalla storia principale per combattere con gli amici in battaglie a due o quattro giocatori.