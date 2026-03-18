Dead Space è in sconto su Instant Gaming: recupera il classico survival horror

Se ami il genere horror, la nuova versione di Dead Space per PC è attualmente su Instant Gaming a 20,74 € invece di 60 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su EA App . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un grande classico da recuperare

Si tratta del survival horror fantascientifico ricostruito da zero, con un realismo visivo ancora più convincente e un audio ancora più immersivo. Sono stati inoltre apportati alcuni miglioramenti anche al gameplay, sebbene resti fedele alla visione del gioco originale. In questa avventura l'ingegnere Isaac Clarke è alla ricerca di Nicole, scomparsa misteriosamente mentre l'equipaggio della nave è stato massacrato. Dovrai affrontare una serie di creature ostili chiamate necromorfi e lottare per la sopravvivenza.

Nel complesso si tratta di un remake graficamente maestoso, mentre le variazioni apportate rinfrescano ed evolvono l'apprezzato gioco del 2008. Tuttavia, il protagonista continua ad essere poco credibile, mentre le zone a gravità zero restano limitate. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio. Nel complesso, si tratta di un gioco che dovresti assolutamente recuperare, se ami il genere.