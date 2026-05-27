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Il bundle con Nintendo Switch 2 e Pokémon Pokopia arriva in Europa: prezzo e uscita da un leak

Secondo un leak alquanto affidabile, sembra che il bundle contenente Nintendo Switch 2 e Pokémon Pokopia sia in arrivo anche in Europa: vediamo prezzo e periodo di uscita.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   27/05/2026
Il bundle di Nintendo Switch 2 con Pokémon Pokopia

Dopo l'Australia e la Nuova Zelanda, sembra che anche in Europa sia in arrivo il nuovo bundle contenente Nintendo Switch 2 insieme a Pokémon Pokopia, al momento secondo un leak che può però essere considerato piuttosto affidabile.

A riferire dell'arrivo di questo pacchetto speciale è il solito billbil-kun su Dealabs, che può essere considerato ormai una certezza per quanto riguarda questo tipo di informazioni, il quale anticipa anche il periodo di uscita e il prezzo previsti per il nuovo bundle già emerso per Australia e Nuova Zelanda in precedenza.

Il prezzo dovrebbe essere di 509€, ovvero lo stesso che aveva il bundle di lancio con Mario Kart World, cosa che rende piuttosto conveniente l'acquisto considerando il prezzo complessivo tra console e gioco.

Un'ottima proposta

Pokémon Pokopia è un gioco ancora molto ricercato, e come da tradizione Nintendo non è facile trovarlo a un prezzo più basso di quello standard, dunque questo bundle può rappresentare un'ottima occasione per l'acquisto, ovviamente per coloro che non possiedono ancora Nintendo Switch 2.

Per quanto riguarda il periodo di uscita, il lancio sarebbe previsto per giugno, ma non c'è una data precisa al momento. Bisogna peraltro considerare che il prezzo segnalato sarà valido fino al primo settembre: da tale data, infatti, scatta l'aumento di prezzo per Nintendo Switch 2, cosa che dovrebbe variare anche quello dei bundle.

Nintendo punta a produrre più Nintendo Switch 2 di quanto stimato Nintendo punta a produrre più Nintendo Switch 2 di quanto stimato

Bisogna considerare che Pokémon Pokopia sarà disponibile in versione digitale nel bundle: nella scatola si troverà dunque un voucher con codice che consente di scaricare una copia del gioco da Nintendo eShop.

Nel frattempo, in nord e Sud America, Nintendo ha optato per una soluzione più dinamica che consente di acquistare un bundle con Nintendo Switch 2 e un gioco a scelta fra Mario Kart World, Donkey Kong Bananza e Pokémon Pokopia.

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