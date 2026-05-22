Secondo quanto riportato da Bloomberg, Nintendo punta a produrre più Nintendo Switch 2 di quanto stimato nell'attuale anno fiscale, per la precisione una quantità di console superiore del 20% rispetto alle previsioni di vendita ufficiali che sono state comunicate dall'azienda all'inizio del mese.

Alcune fonti legate alla catena produttiva riferiscono che il volume effettivo non sarebbe ancora stato stabilito in maniera definitiva e potrebbe essere rivisto in base all'andamento della domanda, ma la sensazione è che Nintendo riponga una grande fiducia nella capacità della propria line-up di giochi per spingere le vendite dell'hardware.

A ben vedere, è una storia che si ripete: storicamente la casa giapponese effettua delle stime molto prudenti all'inizio dell'anno fiscale, salvo poi superarle successivamente e comunicare così agli azionisti un quadro estremamente positivo, in cui gli obiettivi prestabiliti vengono puntualmente superati.

Ad esempio, lo scorso anno l'azienda ha dichiarato pubblicamente di aspettarsi vendite pari a 15 milioni di Nintendo Switch 2 entro il 31 marzo 2026, salvo poi chiudere a quota 19,9 milioni di unità distribuite. La previsione per quest'anno è invece di 16,5 milioni di console.

"Per loro non esiste alcun vero svantaggio nel comunicare inizialmente numeri prudenti e poi superarli in seguito", ha dichiarato l'analista di settore con base a Tokyo Serkan Toto. "L'anno fiscale appena concluso ne è un ottimo esempio."