La Patch #7 di Heroes of Might and Magic: Olden Era migliora la campagna e corregge exploit nelle battaglie

Heroes of Might and Magic: Olden Era ha ricevuto la Patch #7 , che porta il gioco alla versione 0.80.16. Si tratta di un grosso aggiornamento focalizzato soprattutto sulla stabilità della campagna , sull'eliminazione di exploit utilizzati in combattimento e sul miglioramento generale dell'esperienza di gioco. Ci sono anche delle novità legate alla qualità della vita, tra cui nuove opzioni per la telecamera durante i combattimenti e modifiche al sistema di segnalazione dei bug. Ma andiamo con ordine.

Tutte le novità

L'aggiornamento interviene in primo luogo su una serie di problemi che potevano compromettere il corretto avanzamento della campagna. Gli sviluppatori spiegano di aver corretto diversi crash legati agli script delle missioni e ottimizzato alcune aree delle mappe, con modifiche che incidono anche sul comportamento dell'intelligenza artificiale e sulle meccaniche di controllo del territorio.

Gli sviluppatori di Heroes of Might and Magic: Olden Era hanno sistemato alcuni exploit

Una parte importate della patch riguarda inoltre la rimozione di exploit che alteravano l'equilibrio delle partite. Tra i fix più rilevanti figurano la correzione di un bug collegato all'abilità "Direct Supervision", che consentiva di raddoppiare le dimensioni dell'esercito, e un problema simile che duplicava le truppe di guarnigione durante gli assedi alle città.

Sono stati sistemati anche diversi malfunzionamenti relativi al sistema di combattimento e alla telecamera. I giocatori possono ora scegliere una posizione iniziale alternativa della visuale durante le battaglie, decidendo se partire con un'inquadratura più ravvicinata o più distante. Contestualmente, è stato corretto un bug che in alcune situazioni causava uno zoom eccessivo all'avvio del combattimento.

Tra le altre correzioni segnalate figurano problemi legati all'effetto "Taunt", all'interazione con le città tramite il tasto spazio e all'utilizzo del colpo speciale dell'eroe quando era equipaggiata la versione potenziata di Excalibur. Gli sviluppatori hanno inoltre disattivato il salvataggio automatico della posizione della telecamera tra una battaglia e l'altra.

Chiaramente ci sono anche molte altre modifiche, piccole e grandi, compresa la sistemazione di decine di bug. Sul fronte della localizzazione, gli sviluppatori hanno aggiornato tutte le lingue disponibili correggendo errori e aggiungendo le traduzioni per le nuove impostazioni. È stata inoltre introdotta la possibilità di selezionare la lingua direttamente all'interno del modulo di segnalazione bug.

Nel messaggio che accompagna la patch, il team conferma infine che un nuovo aggiornamento arriverà già la prossima settimana e sarà incentrato soprattutto sulle modifiche al bilanciamento del gioco. Se vi interessa Heroes of Might and Magic: Olden Era, potete leggere il nostro provato per saperne di più.