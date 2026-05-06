1

I nuovi dati di vendita di Heroes of Might and Magic: Olden Era mostrano l'interesse del pubblico

Il ritorno della storica serie sembra aver trovato il favore del pubblico: Heroes of Might and Magic: Olden Era ha registrato numeri significativi già nei primi giorni di disponibilità in accesso anticipato.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   06/05/2026
Le fazioni di Heroes of Might and Magic: Olden Era
Heroes of Might and Magic: Olden Era
Heroes of Might and Magic: Olden Era
News Video Immagini

Heroes of Might and Magic: Olden Era, il nuovo capitolo della storica serie strategica a turni, sviluppato da Unfrozen Studio e pubblicato da Hooded Horse per Ubisoft, ha fatto segnare un avvio particolarmente solido dopo il lancio in accesso anticipato della scorsa settimana.

Il titolo ha superato le 250.000 copie vendute nelle prime 24 ore, raggiungendo poi le 500.000 unità entro il fine settimana e attestandosi attualmente oltre quota 650.000, stando all'ultimo dato condiviso dall'editore.

Ottimi numeri

Sul fronte dell'attività dei giocatori, il picco di utenti contemporanei ha superato le 60.000 unità, mentre su Steam il gioco mantiene una valutazione "Molto positiva" basata su più di 7.000 recensioni.

L'immagine celebrativa della nuova pietra miliare raggiunta
L'immagine celebrativa della nuova pietra miliare raggiunta

Il team di sviluppo è al lavoro per raccogliere e rispondere ai feedback della community: sono già state pubblicate tre patch correttive, con ulteriori aggiornamenti previsti nelle prossime settimane. Dopo questa fase iniziale, sarà pubblicata la tabella di marcia per gli aggiornamenti maggiori.

Heroes of Might and Magic: Olden Era è stato aggiunto a più di 1,5 milioni di liste dei desideri su Steam Heroes of Might and Magic: Olden Era è stato aggiunto a più di 1,5 milioni di liste dei desideri su Steam

"Heroes of Might and Magic ha una storia incredibile", ha dichiarato il CEO di Hooded Horse, Tim Bender. "È entusiasmante vedere Olden Era ricevere un'accoglienza così positiva e affermarsi come nuovo capitolo di questa serie classica".

Il gioco è disponibile in Accesso Anticipato su PC tramite Steam e Microsoft Store in Game Preview, oltre che nel catalogo PC Game Pass. Il prezzo è fissato a 39,99 euro, con uno sconto di lancio del 25% attivo fino al 13 maggio 2026.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
I nuovi dati di vendita di Heroes of Might and Magic: Olden Era mostrano l'interesse del pubblico