I nuovi dati di vendita di Heroes of Might and Magic: Olden Era mostrano l'interesse del pubblico

Il titolo ha superato le 250.000 copie vendute nelle prime 24 ore , raggiungendo poi le 500.000 unità entro il fine settimana e attestandosi attualmente oltre quota 650.000 , stando all'ultimo dato condiviso dall'editore.

Heroes of Might and Magic: Olden Era , il nuovo capitolo della storica serie strategica a turni, sviluppato da Unfrozen Studio e pubblicato da Hooded Horse per Ubisoft, ha fatto segnare un avvio particolarmente solido dopo il lancio in accesso anticipato della scorsa settimana.

Ottimi numeri

Sul fronte dell'attività dei giocatori, il picco di utenti contemporanei ha superato le 60.000 unità, mentre su Steam il gioco mantiene una valutazione "Molto positiva" basata su più di 7.000 recensioni.

L'immagine celebrativa della nuova pietra miliare raggiunta

Il team di sviluppo è al lavoro per raccogliere e rispondere ai feedback della community: sono già state pubblicate tre patch correttive, con ulteriori aggiornamenti previsti nelle prossime settimane. Dopo questa fase iniziale, sarà pubblicata la tabella di marcia per gli aggiornamenti maggiori.

"Heroes of Might and Magic ha una storia incredibile", ha dichiarato il CEO di Hooded Horse, Tim Bender. "È entusiasmante vedere Olden Era ricevere un'accoglienza così positiva e affermarsi come nuovo capitolo di questa serie classica".

Il gioco è disponibile in Accesso Anticipato su PC tramite Steam e Microsoft Store in Game Preview, oltre che nel catalogo PC Game Pass. Il prezzo è fissato a 39,99 euro, con uno sconto di lancio del 25% attivo fino al 13 maggio 2026.