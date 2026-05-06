Il monitor da gaming MSI con refresh rate da 180Hz e tempo di risposta da 1ms è in promozione (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul monitor targato MSI da 23,6": lo sconto attivo sulla piattaforma è del 34% per un costo totale e finale d'acquisto di 99€ (1o€ in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui giù: Il monitor MSI G2422C è progettato per offrire un'esperienza di gioco immersiva e reattiva, grazie a una combinazione di design curvo e specifiche tecniche avanzate. La curvatura 1500R avvolge il campo visivo dell'utente, rendendo le sessioni di gioco più coinvolgenti, nonostante non tutti gli utenti possano gradire la curvatura del pannello.