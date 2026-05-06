Il monitor da gaming MSI con refresh rate da 180Hz e tempo di risposta da 1ms è in promozione (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul monitor targato MSI da 23,6": lo sconto attivo sulla piattaforma è del 34% per un costo totale e finale d'acquisto di 99€ (1o€ in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui giù: Il monitor MSI G2422C è progettato per offrire un'esperienza di gioco immersiva e reattiva, grazie a una combinazione di design curvo e specifiche tecniche avanzate. La curvatura 1500R avvolge il campo visivo dell'utente, rendendo le sessioni di gioco più coinvolgenti, nonostante non tutti gli utenti possano gradire la curvatura del pannello.
Ulteriori dettagli sul monitor
Dotato di un pannello VA da 23,6" con risoluzione Full HD (1920 x 1080) in formato 16:9, questo modello si distingue per il refresh rate elevato di 180 Hz, supportato da Adaptive Sync, che garantisce movimenti fluidi e privi di tearing. Il tempo di risposta di 1 ms contribuisce a una maggiore precisione nelle azioni rapide, rendendolo ideale per i titoli competitivi.
Dal punto di vista visivo, il monitor supporta un'ampia gamma cromatica con 16,7 milioni di colori e copertura del 108% dello spazio sRGB, offrendo immagini vivide e realistiche. Le tecnologie Less Blue Light PRO e anti-flicker aiutano a ridurre l'affaticamento visivo durante lunghe sessioni.
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