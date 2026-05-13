La tastiera da gaming Logitech G 512 è in offerta su Amazon: puoi acquistarla (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sulla tastiera da gaming G 512 targata Logitech: lo sconto attivo sulla piattaforma è del 35% per un costo totale e finale d'acquisto di 89,99€ (circa 3€ in più rispetto al minimo storico) . Acquistala cliccando su questo link , oppure accedi direttamente alla pagina dedicata tramite il banner qui sotto: La tastiera da gaming Logitech G512 è progettata per offrire un'esperienza personalizzabile sia dal punto di vista estetico sia funzionale. Attraverso il software Logitech G HUB è possibile gestire l'illuminazione di ogni singolo tasto e selezionare effetti dinamici con una gamma cromatica che arriva a circa 16,8 milioni di tonalità. La struttura integra interruttori meccanici GX Brown, caratterizzati da una risposta tattile percepibile .

Ulteriori dettagli sulla tastiera

Il corpo della tastiera è realizzato in lega di alluminio 5052 di grado aeronautico, con finitura spazzolata e anodizzata per garantire solidità e un aspetto premium. Le funzioni multimediali e i comandi rapidi sono integrati nei tasti funzione, permettendo di controllare volume, riproduzione e modalità gioco in modo immediato.

Il software G HUB consente inoltre la programmazione di macro e la regolazione della modalità gaming per un'esperienza completamente su misura. Nel complesso la G512 unisce prestazioni affidabili, costruzione resistente e ampie possibilità di personalizzazione, risultando adatta sia al gioco competitivo sia all'uso quotidiano.