AMD presenta sei nuovi processori Ryzen PRO 9000 per workstation e desktop professionali

AMD ha annunciato sei nuovi processori della famiglia Ryzen PRO 9000 destinati a workstation e desktop professionali. La nuova gamma è guidata dal Ryzen 9 PRO 9965X3D.

AMD ha ampliato la propria offerta di processori professionali con il lancio di sei nuovi modelli della serie Ryzen PRO 9000, progettati per workstation e desktop destinati all'ambito aziendale. La nuova linea introduce soluzioni ad alte prestazioni pensate per utenti professionali che richiedono potenza di calcolo e affidabilità. Il modello di punta è il Ryzen 9 PRO 9965X3D, una CPU equipaggiata con 16 core e 32 thread. Il processore raggiunge una frequenza massima di 5,5 GHz, parte da una base clock di 4,3 GHz e presenta un TDP di 170 watt, valori molto simili a quelli del Ryzen 9 9950X3D destinato al mercato consumer.

Ulteriori dettagli tecnici sui nuovi processori AMD Uno degli elementi distintivi del 9965X3D è la dotazione di 128 MB complessivi di cache L3, resa possibile dall'aggiunta di 64 MB extra su uno dei CCD grazie alla tecnologia X3D. Il processore integra inoltre una grafica basata su architettura RDNA 2 con due core GPU. AMD approfitta del rallentamento del mercato smartphone e occupa la capacità produttiva liberata da Qualcomm e MediaTek presso TSMC Accanto al modello di fascia più alta debutta anche il Ryzen 7 PRO 9755X3D, soluzione pensata per workstation di livello intermedio. Questo chip offre 8 core e 16 thread, frequenze fino a 5,2 GHz e 96 MB di cache L3. Pur mantenendo specifiche molto vicine al Ryzen 7 9800X3D, è destinato esclusivamente al segmento commerciale.

Altri 4 nuovi modelli AMD La nuova gamma include anche quattro modelli senza tecnologia X3D: Ryzen 9 PRO 9955, Ryzen 9 PRO 9965, Ryzen 7 PRO 9755 e Ryzen 5 PRO 9655. Queste CPU coprono configurazioni da 6 a 16 core, con frequenze che arrivano fino a 5,5 GHz. I nuovi processori sono progettati per sistemi workstation e desktop professionali e offrono tra 32 e 64 MB di cache L3, con TDP compresi tra 120 e 170 watt. Con questo aggiornamento, AMD rafforza la propria presenza nel settore business.