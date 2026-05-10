AMD approfitta del rallentamento del mercato smartphone e occupa la capacità produttiva liberata da Qualcomm e MediaTek presso TSMC

Il raffreddamento del mercato globale degli smartphone starebbe creando nuove opportunità per AMD, che avrebbe aumentato la produzione dei propri processori sfruttando la capacità produttiva resa disponibile da Qualcomm e MediaTek presso TSMC.

Secondo indiscrezioni del settore, i due principali fornitori di chip per dispositivi mobili avrebbero ridotto gli ordini relativi ai processi produttivi a 4 e 5 nanometri a causa del calo della domanda nei segmenti entry-level e di fascia media. Questo rallentamento avrebbe liberato una quota significativa delle linee produttive del colosso taiwanese.