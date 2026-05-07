AMD accelera i piani sull’intelligenza artificiale e tratta con Samsung per usare il processo produttivo a 2 nm e per ridurre la dipendenza da TSMC

Negli ultimi anni AMD si è affidata quasi esclusivamente a TSMC per la produzione dei propri chip più avanzati. Tuttavia, la crescita esplosiva della domanda di hardware IA sta creando forti tensioni nella catena produttiva globale, con la disponibilità dei wafer più avanzati ormai estremamente limitata.

Secondo diverse indiscrezioni, le trattative sarebbero ormai in una fase avanzata e rappresenterebbero un passo importante nella strategia di diversificazione produttiva del gruppo guidato da Lisa Su.

AMD starebbe intensificando i colloqui con Samsung per sfruttare il processo produttivo a 2 nanometri dell'azienda coreana nella realizzazione delle future CPU e acceleratori dedicati all'intelligenza artificiale.

La visita effettuata da Lisa Su in Corea del Sud lo scorso marzo, durante la quale la CEO di AMD avrebbe visitato lo stabilimento Samsung di Pyeongtaek, viene considerata un momento chiave nello sviluppo di questa possibile collaborazione . In quell'occasione sarebbero stati approfonditi gli aspetti produttivi e tecnologici necessari per valutare l'impiego dei nodi Samsung nelle future piattaforme AMD.

Secondo quanto riportato dal quotidiano coreano EDaily, Samsung Foundry avrebbe già avviato discussioni concrete con AMD riguardo alla produzione di chip a 2nm. Le fonti parlano di negoziazioni focalizzate sulle prossime generazioni di processori destinati ai datacenter IA e ai carichi di lavoro legati all'agentic AI.

AMD vuole davvero ridurre la dipendenza da TSMC?

Tra i prodotti che potrebbero essere realizzati con il processo a 2nm di Samsung figurano le CPU Venice basate su architettura Zen 6 e la variante Verano, progettata specificamente per applicazioni AI avanzate e inferenza. Nel frattempo TSMC ha già confermato che il chiplet Venice CCD è stato il primo prodotto sviluppato con il nodo N2 Nanosheet dell'azienda taiwanese.

Lisa Su

Nonostante ciò, Samsung viene ancora vista da alcuni osservatori come una soluzione complementare piuttosto che una sostituzione completa di TSMC. Le rese produttive del processo GAA a 2nm della società coreana sarebbero infatti inferiori rispetto a quelle del rivale taiwanese.

Tuttavia, eventuali accordi con clienti del calibro di AMD e Tesla potrebbero rafforzare notevolmente la credibilità della divisione Foundry di Samsung.