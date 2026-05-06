Lisa Su di AMD rassicura: la domanda di CPU nel settore IA non andrà a cannibalizzare il mercato delle GPU

Durante l'ultima presentazione dei risultati finanziari, Lisa Su ha affrontato il tema dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale e del suo impatto sul mercato dei processori e degli acceleratori. L'amministratore delegato di AMD ha chiarito che la crescita delle applicazioni di "agentic AI" non rappresenta una minaccia per le GPU, ma piuttosto un'opportunità che amplia l'intero ecosistema.

Secondo quanto spiegato, l'intelligenza artificiale è stata il principale motore di crescita per l'azienda nel trimestre, spingendo i grandi provider cloud ad aumentare l'adozione delle piattaforme EPYC.

Queste soluzioni vengono utilizzate per una vasta gamma di carichi di lavoro, che spaziano dall'elaborazione dati generale fino alla gestione delle infrastrutture che supportano gli acceleratori e le nuove applicazioni basate su agenti autonomi.