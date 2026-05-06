Lisa Su di AMD rassicura: la domanda di CPU nel settore IA non andrà a cannibalizzare il mercato delle GPU

Durante l'ultima presentazione dei risultati finanziari, Lisa Su ha affrontato il tema dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale e del suo impatto sul mercato dei processori e degli acceleratori. L'amministratore delegato di AMD ha chiarito che la crescita delle applicazioni di "agentic AI" non rappresenta una minaccia per le GPU, ma piuttosto un'opportunità che amplia l'intero ecosistema.
Secondo quanto spiegato, l'intelligenza artificiale è stata il principale motore di crescita per l'azienda nel trimestre, spingendo i grandi provider cloud ad aumentare l'adozione delle piattaforme EPYC.
Queste soluzioni vengono utilizzate per una vasta gamma di carichi di lavoro, che spaziano dall'elaborazione dati generale fino alla gestione delle infrastrutture che supportano gli acceleratori e le nuove applicazioni basate su agenti autonomi.
AMD e le previsioni sul mercato delle CPU Server
La diffusione dell'agentic AI sta aumentando in modo significativo la richiesta di CPU nei data center. Questo perché tali sistemi necessitano di capacità aggiuntive per coordinare le operazioni, gestire i flussi di dati ed eseguire processi paralleli. Inoltre, le CPU svolgono un ruolo chiave come nodi di controllo per GPU e altri acceleratori.
Alla luce di questi sviluppi, AMD ha rivisto al rialzo le proprie previsioni sul mercato delle CPU server, stimando una crescita annua del 35% fino a raggiungere un valore complessivo di circa 120 miliardi di dollari entro la fine del decennio. In precedenza, l'azienda prevedeva un'espansione più contenuta, attorno al 18% annuo.
Lisa Su e la visione di AMD sul rapporto tra CPU e GPU
Uno dei punti centrali dell'intervento di Lisa Su riguarda il rapporto tra CPU e GPU. Contrariamente ai timori di una possibile "cannibalizzazione", la CEO sostiene che la domanda di CPU si aggiunge a quella delle GPU, anziché sostituirla.
Gli acceleratori restano fondamentali per l'esecuzione dei modelli di base, mentre le attività generate dagli agenti richiedono ulteriori risorse di calcolo lato CPU.
Tuttavia, la distribuzione tra queste componenti potrebbe cambiare nel tempo. In passato, le configurazioni prevedevano un numero limitato di CPU rispetto alle GPU, con rapporti come uno a quattro o uno a otto.
Oggi si osserva una tendenza verso un equilibrio più vicino a uno a uno, con la possibilità futura che le CPU diventino addirittura predominanti se l'adozione degli agenti continuerà a crescere.
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