Questo Bonsai LEGO è un regalo originale per l'imminente Festa della mamma: è (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul set LEGO del Bonsai giapponese: lo sconto attivo sulla piattaforma è del 20% per un costo totale e finale di 47,99€ (6€ in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistare il set direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il kit Bonsai di Acero Rosso Giapponese della linea LEGO Botanicals è pensato per offrire un'esperienza rilassante e creativa, particolarmente adatto ad un pubblico più adulto e perché no, un'idea regalo curiosa e originale in occasione dell'imminente Festa della mamma. Questo set da 474 pezzi permette di realizzare una raffinata pianta decorativa ispirata ai bonsai tradizionali.