Questo Bonsai LEGO è un regalo originale per l'imminente Festa della mamma: è (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul set LEGO del Bonsai giapponese: lo sconto attivo sulla piattaforma è del 20% per un costo totale e finale di 47,99€ (6€ in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistare il set direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il kit Bonsai di Acero Rosso Giapponese della linea LEGO Botanicals è pensato per offrire un'esperienza rilassante e creativa, particolarmente adatto ad un pubblico più adulto e perché no, un'idea regalo curiosa e originale in occasione dell'imminente Festa della mamma. Questo set da 474 pezzi permette di realizzare una raffinata pianta decorativa ispirata ai bonsai tradizionali.
Ulteriori dettagli sul set
Le foglie dai colori autunnali, nelle tonalità rosse e ambrate, catturano l'essenza della stagione e donano un tocco caldo e naturale all'ambiente. Il bonsai è completato da un vaso verde scuro dal design elegante, ideale per essere esposto su una scrivania, una mensola o in qualsiasi angolo della casa o dell'ufficio.
Questo progetto fai da te è perfetto per chi ama le piante ma desidera una "soluzione senza manutenzione": non richiede acqua né cure, mantenendo nel tempo la sua bellezza immutata. La costruzione stessa diventa un momento di relax, stimolando concentrazione e creatività. Il risultato finale è una decorazione originale e duratura.
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