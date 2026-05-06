Un seguito di 007 First Light è possibile, dipende da un dettaglio

Tra poche settimane potremo finalmente mettere le mani su 007 First Light, il nuovo gioco dedicato a James Bond. L'avventura ci mostrerà una versione alle prime armi dell'Agente, che diventerà davanti ai nostri occhi sempre più esperto.

Sarebbe però interessante poter vedere una versione più matura di questo Bond e forse potrebbe accadere in un seguito. La vera domanda però è: ci sarà un seguito di 007 First Light? La risposta è che esiste la possibilità.