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Un seguito di 007 First Light è possibile, dipende da un dettaglio

Secondo il CEO di IO Interactive, 007 First Light potrebbe ricevere un seguito, ma ovviamente è necessario che il primo titolo abbia sufficientemente successo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   06/05/2026
Un'auto gialla di 007: First Light che derapa in una strada svizzera
007 First Light
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Tra poche settimane potremo finalmente mettere le mani su 007 First Light, il nuovo gioco dedicato a James Bond. L'avventura ci mostrerà una versione alle prime armi dell'Agente, che diventerà davanti ai nostri occhi sempre più esperto.

Sarebbe però interessante poter vedere una versione più matura di questo Bond e forse potrebbe accadere in un seguito. La vera domanda però è: ci sarà un seguito di 007 First Light? La risposta è che esiste la possibilità.

Il commento del CEO sul seguito di 007 First Light

A dirlo è il CEO di IO Interactive, autori di 007 First Light. Parlando con The Game Business, Hakan Abrak ha spiegato di essere molto sicuro della qualità finale del videogioco d'azione e lo stesso vale per Amazon, che ricordiamo è l'attuale proprietario del franchise di James Bond.

"Anche Amazon, lo dirò senza timore, pensa che sia un ottimo gioco. Avendo investito e preso il controllo dell'IP, vogliono ovviamente assicurarsi che tutto ciò che viene realizzato sia ottimo. Quindi, quando lo hanno giocato, sono diventati dei grandi fan. Siamo molto grati di questa cosa".

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Ha proseguito affermando: "Non c'è dubbio che vogliamo tutti vedere cosa accadrà. Non solo dal lato di Amazon MGM, ma anche dal lato di IO Interactive. Il nostro personaggio sarà apprezzato? Ci sarà una community che lo ama e vuole vedere di più a riguardo?".

Parlando però di un possibile seguito, il CEO afferma: "Abbiamo la fortuna di poter decidere cosa vogliamo fare. Quindi, se questo progetto ottenesse ottimi risultati e diventasse un prodotto amato dalla community, perché no?". Ovviamente "ottimi risultati" è un modo generico per spiegare la questione e non ci permette esattamente di sapere quali siano le aspettative di vendita.

Ricordiamo anche che Hitman non è andato in pensione: dopo 007 First Light e Project Fantasy sarà nuovamente il turno dell'Agente 47.

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