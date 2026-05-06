THEA1200 rinviato e la colpa è come al solito dell'IA

Retro Games Ltd ha annunciato un nuovo rinvio per THEA1200 , la replica del celebre computer Amiga di casa Commodore. Inizialmente previsto per il 2024 e poi spostato al 16 giugno 2026, il lancio è stato ora fissato al 4 dicembre 2026. Il progetto, presentato per la prima volta nel 2023 e successivamente mostrato al pubblico durante la Gamescom del 2025, ha affrontato nel tempo diverse difficoltà, tra cui una disputa legale legata ai diritti del sistema operativo. A queste si sono aggiunti problemi più recenti legati alla crisi dei chip, nata dalla vorace domanda dei data center delle intelligenze artificiali generative.

In un aggiornamento firmato dal chief technical officer Chris Smith, l'azienda ha spiegato che, sebbene l'hardware sia ormai completo, la tabella di marcia ha subito rallentamenti significativi a causa della carenza globale di chip e dell'aumento dei costi delle materie plastiche. Queste criticità hanno avuto ripercussioni anche sullo sviluppo del sistema operativo, che "non è ancora dove dovrebbe essere".

L'annuncio del rinvio

La società ha quindi deciso di posticipare l'uscita, evitando di distribuire il dispositivo con un software poco funzionante o con dei tagli: "Potremmo pubblicarlo con un sistema operativo più basilare, ma non renderebbe giustizia a THEA1200". L'obiettivo dichiarato resta quello di offrire "la migliore esperienza Amiga possibile, anche se questo significa prendersi più tempo".

Nel messaggio rivolto alla community, Retro Games Ltd ha riconosciuto che i ritardi possono risultare frustranti, sottolineando però l'importanza del supporto degli utenti e assicurando aggiornamenti regolari sullo stato del progetto, con novità in arrivo nei prossimi mesi.