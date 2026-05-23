Animal Crossing e Castlevania Symphony of the Night sono stati convertiti per Game Boy Color

Il programmatore indipendente Richter Wilker ha realizzato due conversioni amatoriali, più propriamente detti dei demake, per Game Boy Color, riadattando per il vecchio hardware a 8-bit di Nintendo Animal Crossing e Castlevania: Symphony of the Night , senza usare i nomi ufficiali, nonostante la gratuità di entrambi i giochi, probabilmente per evitare problemi di copyright.

Il primo progetto, intitolato Animal Forest GB Folk, riproduce le meccaniche principali della serie gestionale di Nintendo. All'interno del gioco è possibile stringere amicizia con gli abitanti del villaggio, partecipare a mini-giochi, festival ed eventi. Il titolo include inoltre le consuete attività di interazione con l'ambiente, consentendo ai giocatori di raccogliere frutta, scavare in cerca di tesori e pescare nei corsi d'acqua.

Un momento di Animal Forest GB Folk

Il secondo gioco, denominato Castlevania - Gospel of Belmont (anche se nella pagina ufficiale appare il nome di Symphony of the Night), si propone invece come una reinterpretazione di Castlevania: Rondo of Blood e Symphony of the Night, ricalibrate in base alle specifiche tecniche della console portatile.

Castlevania - Gospel of Belmont

Per quanto riguarda la struttura della mappa, lo sviluppatore ha introdotto degli elementi procedurali per aumentare la rigiocabilità dell'avventura. Come spiegato dallo stesso Wilker, il castello si presenta come "persistente nella sua planimetria, ma le stanze cambiano forma facendo avanti e indietro, il che significa che è una vera creatura del caos". Un approccio al level design che garantisce un'esperienza in costante mutamento: "Nessuna partita", conclude l'autore, "potrebbe essere uguale all'altra".

Li trovate entrambi, insieme ad altri demake, sulla pagina ufficiale dello sviluppatore su itch.io.