Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise, la recensione del DLC

L'espansione a pagamento Happy Home Paradise non è esattamente un'idea inedita. Nintendo aveva già tentato questa strada alcuni anni fa con Animal Crossing: Happy Home Designer per Nintendo 3DS che, come suggerisce il sottotitolo, era praticamente la stessa cosa. In quell'occasione, però, l'esperimento era fallito per due motivi. Primo, mancava di tutti i miglioramenti alla qualità della vita cui oggi siamo abituati: passando dalla console portatile alla console ibrida sono migliorate interfacce, funzioni e dinamiche di gameplay che rendono tutto più accessibile, veloce e intuitivo. Secondo, mancava un vero gioco a sostenerlo. Happy Home Designer non si appoggiava ad Animal Crossing: New Leaf, ma era un titolo stand-alone incentrato solo e unicamente su una meccanica che forse all'epoca non era apprezzata come adesso, e cioè l'arredamento. Animal Crossing: New Horizons ha risvegliato tantissimi insospettabili designer, giocatori che magari hanno scoperto la passione per la creatività solo grazie alle possibilità offerte nel titolo Nintendo. Il DLC uscito in concomitanza con l'eccellente aggiornamento 2.0, che già da solo aggiungeva gratuitamente tantissimi contenuti e miglioramenti al pacchetto iniziale, non sarebbe riuscito a esistere senza una base, ed è proprio su questa reciproca sinergia che la nostra recensione di Happy Home Paradise trova un riscontro molto positivo.

Prima di cominciare Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise, lo staff della Casimira Vacanze Prima di cominciare bisogna comprare l'espansione. Facciamo chiarezza, perché c'è un punto cruciale che vale la pena sottolineare. Nintendo offre essenzialmente due modi per acquistare Happy Home Paradise. Il primo è molto diretto: comprate il DLC sul Nintendo eShop per 24,99 euro e basta. Una volta scaricato, sarà vostro per sempre e diventerà una parte integrante del software - e del salvataggio - di Animal Crossing: New Horizons. Il secondo è un po' più contorto: il DLC è infatti incluso nell'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo che costa 39,99 euro l'anno e comprende, oltre al servizio online Nintendo, anche i cataloghi di classici Nintendo 64 e Mega Drive. Ognuno poi dà il valore che vuole ai contenuti di questo pacchetto, ma in generale si stima che Happy Home Paradise in questa maniera costi circa 5 euro in meno. Il problema è che non lo state comprando, ma affittando. Ecco il punto cruciale. Se sottoscrivete l'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo annuale e poi cancellate l'iscrizione, i contenuti principali del DLC Happy Home Paradise diventano inaccessibili. Per contenuti principali si intende l'arcipelago della Casimira Vacanze con la sua "campagna", mentre tutti gli extra sbloccati fino a quel momento, come la possibilità di costruire partizioni o altri schemi Faidate, si possono ancora usare in ogni altro contesto di Animal Crossing: New Horizons. Nintendo ha infatti precisato che il salvataggio non viene compromesso in nessun modo, ma finché non si riattiva l'iscrizione al pacchetto annuale, non è più possibile giocare Happy Home Paradise. In questo senso, il nostro consiglio è quello di comprare direttamente il DLC, anche perché se amate Animal Crossing: New Horizons questi nuovi contenuti valgono assolutamente ogni centesimo.

Giocare all'arredatore Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise, personalizzare gli esterni Una volta acquistata l'espansione, sarete contattati dal mefistofelico Tom Nook che vi convocherà all'aeroporto per presentarvi una vecchia conoscenza dei giocatori di Animal Crossing: Happy Home Designer. Casimira è un'agente immobiliare che vi offrirà di lavorare come arredatori presso la sua Casimira Vacanze, situata in un grande arcipelago raggiungibile per via aerea. Questo significa che ogni volta che vorrete andare a lavorare, dovrete necessariamente passare per l'aeroporto e la Dodo Airlines. L'arcipelago è composto da una pletora d'isolette, e l'ufficio di Casimira si trova proprio nel centro. Lì incontrerete Albertuccio, una simpatica scimmietta tuttofare, e Gedeone, un tricheco che si occupa del negozio di Casimira, in cui si vendono nuovi mobili e accessori per l'arredamento. L'unico problema è che Gedeone non accetta stelline, ma una nuova valuta, i poki, che potrete guadagnare solo lavorando per Casimira. Ma in cosa consiste questo lavoro? Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise, personalizzare gli interni Happy Home Paradise è scandito attraverso una specie di "campagna", per così dire. Sull'isola arriveranno abitanti vecchi e nuovi in cerca di una casa vacanze: il protocollo dell'agenzia impone un colloquio preliminare in cui il cliente illustra le sue preferenze, solitamente un certo numero di mobili specifici che devono essere collocati nel suo spazio. Ma quale sia questo spazio saremo noi a deciderlo. L'arcipelago è diviso in una cinquantina circa di lotti, ma ognuno è un bioma a sé stante che potremo personalizzare scegliendo le condizioni atmosferiche, l'orario della giornata e persino la stagione. Una volta sul posto, dovremo quindi arredare lo spazio dentro e fuori la casetta predisposta, che comunque può essere modificata scegliendone aspetto, tetto e colori. È tutto semplicissimo: l'interfaccia permette anche di modificare il terreno e piantare gli steccati in modo pratico e veloce, nonché di spostare la casa stessa in un altro punto del lotto selezionato. Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise, la mappa dell'arcipelago Una volta dentro, comincia il gioco vero e proprio. Non è nulla che un fan di Animal Crossing: New Horizons non abbia già fatto, ma c'è una piccola differenza. Il catalogo della Casimira Vacanze, accessibile come il ripostiglio di casa nostra, non comprende solo gli accessori richiesti specificatamente dal cliente, ma anche una nutrita schiera di mobili, pareti, tappeti, lampadari e chi più ne ha più ne metta. Non tutti sono necessariamente in sintonia con lo stile accennato dal cliente, ma questa varietà permette al giocatore di sbizzarrirsi e di arredare la casetta a piacimento. Non c'è Game Over e non si può fallire: per essere un lavoro, Happy Home Paradise è davvero rilassante, anche perché viene meno quella sensazione che molti giocatori avranno provato in New Horizons quando volevano arredare la propria casa in un certo modo ma sentivano la mancanza di un accessorio o di un mobile coordinato. Pur non attingendo all'intero, sconfinato catalogo del gioco, Happy Home Paradise vi fornisce tutti i mezzi per arredare casette coordinate e coerenti con le richieste del committente. Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise, in uniforme da lavoro Questo significa che per arredare una casa vacanze potrebbero volerci pochi minuti o più di un'ora, dipende da quanto siete determinati e pignoli. Volendo, potreste persino arredare sommariamente gli interni e ignorare l'esterno, tanto potrete tornare in un secondo momento a migliorare la casa con nuove idee e funzioni. L'importante, una volta finito il lavoro, è scattare una bella foto che sarà poi caricata nell'album fotografico dell'agenzia, che funge anche da sistema di viaggio rapido: in questo modo potrete raggiungere immediatamente uno specifico lotto per apportare modifiche, scattare nuove foto o quant'altro.

Ricompense e traguardi Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise, potete personalizzare anche il clima e l'ora del giorno di ogni lotto Ogni incarico portato a termine ci frutterà una piccola ricompensa in poki, e non c'è limite al numero di case che potete arredare ogni giorno. Come dicevamo, però, Happy Home Paradise è una specie di campagna che sblocca nuovi contenuti, funzioni e attività raggiungendo determinati traguardi. Completando un certo numero d'incarichi, per esempio, si imparano nuove tecniche di arredamento o abbellimento, come la lucidatura - che fa brillare i mobili e gli accessori - o i muri di partizione e le pareti di accento che nelle mani di un buon designer possono letteralmente rivoluzionare ogni progetto vecchio e nuovo. Il catalogo di Gedeone naturalmente si espande di conseguenza, e col tempo diventa possibile scambiare stelline per poki, depositare le valute od ordinare i mobili che non abbiamo potuto comprare in passato. Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise, a un certo punto dovrete arredare anche la scuola Anche i servizi della Casimira Vacanze si vanno espandendo via via che si moltiplicano le possibilità del giocatore e le richieste dei clienti diventano più complicate. Oltre a poter invitare gli abitanti della nostra isola a prendere una casa vacanze nell'arcipelago - beninteso che questo non li sposterà in pianta stabile, eh - dovremo fare i conti con l'arredamento nelle case condivise e con le struttura aggiuntive che Casimira proporrà di costruire come succedeva anche in Happy Home Designer: la scuola, l'ospedale, il ristorante e così via. Dovremo arredarli, scegliere il personale attingendo ai visitatori dell'arcipelago che diventano sempre di più e che passeranno la giornata nelle loro case vacanze o a socializzare nei dintorni dell'ufficio di Casimira, magari ballando sulla spiaggia o rilassandosi sotto un ombrellone. L'arcipelago si fa così sempre più vivace, colorato e divertente da esplorare, ma soprattutto garantisce al giocatore degli obiettivi e lungo e breve termine che danno uno scopo ulteriore al gameplay. Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise, anche Fuffi vuole la sua casa vacanze Dicevamo in apertura che c'è una forte sinergia tra Animal Crossing: New Horizons e il suo DLC, ed è infatti questa caratteristica vincente a rendere il pacchetto aggiuntivo un acquisto imprescindibile per i giocatori che hanno passato decine se non centinaia di ore a modificare la loro isola e ad arredare gli interni e gli esterni delle loro case. Quasi tutte funzionalità e le tecniche apprese in Happy Home Paradise sono totalmente compatibili con il gameplay nell'isola originale di New Horizons: questo significa che se imparate a costruire, per esempio, un muro di partizione o un pilastro lavorando per Casimira, poi potrete farlo a casa vostra. Questa reciprocità espande - letteralmente - il gameplay e i contenuti di Animal Crossing: New Horizons, incentivando il giocatore a sviscerare i contenuti di Happy Home Paradise per migliorare e perfezionare le sue creazioni originali.