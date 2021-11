Remedy: gli autori di Control e Alan Wake aprono un nuovo studio in Svezia

Remedy ha annunciato l'apertura di un nuovo studio di sviluppo in Svezia, che diventerà operativo entro pochi mesi.

La novità è stata annunciata durante l'ultimo report finanziario della compagnia, dove per l'occasione gli autori di Control e Alan Wake hanno parlato dei loro ambiziosi piani per il futuro e offerto un aggiornamento sullo stato dei lavori dei giochi attualmente in sviluppo, che comprendono Condor e un titolo ancora avvolto nel mistero.

Control è l'ultimo gioco pubblicato da Remedy e uno dei maggiori successi commerciali dello studio

La nuova sussidiaria di Remedy in Svezia sarà operativa nella prima metà del 2022. Apprendiamo inoltre che da oltre un anno, diversi sviluppatori svedesi hanno lavorato per l'azienda in un'iniziativa pilota a Stoccolma guidata da Johnny Mang, general manager del progetto con nome in codice "Vanguard". Il nuovo studio dovrebbe dunque servire da quartier generale per i sopracitati sviluppatori svedesi, con Remedy che ha intenzione di assumere almeno 25 sviluppatori in Svezia entro la fine del prossimo anno.

Remedy inoltre ha affermato che per via del Covid-19 la nuova sede adotterra un nuovo modello di lavoro ibrido, grazie al quale i dipendenti potranno scegliere quando lavorare da casa e quando recarsi in ufficio in base alle proprie esigenze.