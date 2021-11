I migliori giochi PS5, PC, Xbox Series X e Switch in uscita nel mese di novembre 2021

I giochi in uscita a novembre confermano la tradizione che vuole questo mese come il più caldo dell'anno: si va da Battlefield 2042 a GTA The Trilogy The Definitive Edition, passando per Call of Duty Vanguard, Football Manager 2022, Shin Megami Tensei V, Forza Horizon 5 e i remake di Pokemon Diamante e Perla.

Ecco quindi i migliori giochi PS5, PS4, PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S in uscita a novembre 2021.