Animal Crossing New Horizons: le novità dell'Update 2.0 gratuito

In occasione del Nintendo Direct dedicato ad Animal Crossing: New Horizons, sono stati svelate le novità in arrivo con l'Update 2.00, disponibile dal prossimo 5 novembre, che sarà l'ultimo aggiornamento gratuito per l'esclusiva Nintendo Switch.

Al museo è stato introdotto un nuovo punto di ritrovo: la Piccionaia. Si tratta di una caffetteria gestita da Bartolo in cui potrete prendervi una pausa, bevendo un bel caffè e parlando con gli altri abitanti dell'isola. Potrete inoltre invitare personaggi con gli amiibo supportati nonché altri giocatori.

L'update 2.00 di Animal Crossing: New Horizons introduce il nuovo personaggio Remo, che vi permetterà di fare dei tour in barca mentre intonerà dei simpatici canti marinareschi. Grazie al suo servizio potremo vistare le isole misteriose, che cambieranno anche in base alla stagione e l'orario della giornata.

Grandi cambiamenti in arrivo anche nell'Isola di Fiorilio. Potrete infatti aprire nella piazza principale tanti nuovi negozi, tra cui alcuni gestiti da Sahara e Sciuscià. Alpaca e Merino invece vi permetteranno di personalizzare i mobili già pronti. La bottega di Vanda leggerà il vostro futuro mentre Bigodina permetterà di ottenere nuove acconciature per il vostro avatar.

Nell'Update 2.0 di Animal Crossing: New Horizons potrete anche eseguire esercizi di stretching di gruppo in piazza, con un simpatico mini-gioco dove dovrete premere i pulsanti a schermo a ritmo, volendo anche sfruttando i sensori di movimento dei Joy-Con di Nintendo Switch.

Tra le altre novità troviamo la possibilità di emettere ordinanze, gestendo così la routine degli abitanti. Ci saranno nuovi oggetti per gli esterni e lo sgabuzzino potrà raggiungere la capacità massima di 5.000 elmenti. Con le miglia di Nook sarà possibile acquistare numerosi nuovi articoli, tra cui decorazioni per i soffitti e i muri, motivi per abiti, mobili, nuove tipologie di recinzioni, acconciature e molto altro ancora.

Con le ricette di Laboratorio 2.0, potrai usare ingredienti come pomodori, grano, canna da zucchero, patate e carote per portare in tavola pietanze deliziose. Inoltre sarà possibile posizionare un ripostiglio ovunque sull'Isola direttamente collegato con il vostro deposito personale.

L'aggiornamento aumenta il numero di ponti costruibili, introduce il "fissa-scale" per creare delle scale ovunque facilitando l'esplorazione, mentre la fotocamera ora ha una visuale portatile e la funzione treppiede per immortalare i vostri momenti migliori da nuove prospettive e sono state aggiunte emote inedite. K.K. ha aggiornato il suo repertorio con 12 nuovi brani, che potrete anche riascoltare nella vostra casa grazie a un carillon. Inoltre potrete dissotterrare e coltivare i giroidi, degli esserini che emettono suoni differenti e che con un po' di creatività permetteranno di comporre melodie.

Durante il Direct, Nintendo ha annunciato anche Happy Home Paradise, la prima espansione a pagamento di Animal Crossing: New Horizons. Il DLC sarà gratuito per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, il nuovo abbonamento di cui sono stati appena annunciati prezzo e data di uscita.