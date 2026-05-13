I Wiimote sono utilizzabili con il Dreamcast grazie a un modder

Nel 2024, Kenji Tosaki, manager per lo sviluppo delle periferiche di Sega, aveva svelato che l'azienda era andata molto vicina a realizzare per il Dreamcast un controller dalle caratteristiche simili a quelle del Wiimote , il controller di Nintendo Wii. Un fan in particolare, un modder conosciuto come Yombo, è stato suggestionato al punto da questa storia da aver fatto diventare realtà quella visione.

Da un progetto cassato alla realtà

Come segnalato dal portale The Sega Guru, Yombo ha sviluppato "Motecast", un dispositivo hardware progettato per collegare un Wiimote al Dreamcast tramite connessione Bluetooth. Il sistema si occupa di tradurre gli input del Wiimote affinché possano essere letti e utilizzati dalla console Sega.

L'autore ha spiegato che il progetto è nato inizialmente come un semplice esperimento in ambito homebrew e ha voluto chiarire che l'esistenza del dispositivo non si tradurrà automaticamente in un arrivo imminente di conversioni di giochi Wii sul Dreamcast. Sebbene un'operazione del genere possa essere teoricamente fattibile, considerando la potenza paragonabile dei due sistemi hardware, l'ostacolo principale risiede attualmente nei limiti tecnici dell'interfaccia.

A questo proposito, Yombo ha precisato: "Funziona bene, ma fornisce dalle 8 alle 12 reading al secondo. Pertanto non ha le prestazioni che avrei voluto per fare da base a chi desidera realizzare conversioni di giochi Wii sul Dreamcast.". In ogni caso, il progetto sarà presentato al pubblico e potrebbe essere ulteriormente sviluppato, sempre che qualcuno trovi interesse a farlo. Allo scopo, l'autore ha reso pubbliche online le istruzioni necessarie per costruire il proprio Motecast in autonomia. Trovate tutto su codeberg.

Infine, giusto notare come il Dreamcast sia particolarmente vivo sulla scena casalinga, con i progetti che si moltiplicano, tra conversioni ritenute impossibili a giochi restaurati dalla comunità e fatti tornare fruibili.