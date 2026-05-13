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L'Echo Dot di ultima generazione è su Amazon al minimo storico: risparmia il 31%

Tra le offerte di Amazon troviamo il dispositivo Amazon Echo Dot, precisamente l'ultimo modello, al prezzo più basso di sempre.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   13/05/2026
Amazon Echo Dot

Amazon Echo Dot, l'altoparlante intelligente con Alexa+, è disponibile a 44,99 € rispetto al prezzo consigliato di 64,99 €, permettendoti di risparmiare il 31%. Si tratta del prezzo minimo storico. Se sei interessato, puoi acquistarlo scegliendo direttamente la tua colorazione preferita attraverso i box qui sotto: Il prodotto è ovviamente venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

L'altoparlante intelligente con tante funzioni

Questo altoparlante offre un suono ancora più ricco e avvolgente, con voci più nitide e bassi più profondi. Potrai ascoltare musica, audiolibri e podcast da Audible, Amazon Music, Apple Music, Spotify e molto altro ancora tramite Wi-Fi o Bluetooth. Inoltre, potrai chiedere ad Alexa diverse informazioni, oltre a poter controllare con la tua voce i dispositivi per Casa Intelligente compatibili, che si tratti di impostare routine o di regolare la temperatura.

Echo Dot
Echo Dot

Sono presenti, inoltre, numerosi livelli di controllo della privacy, compreso un pulsante per disattivare i microfoni. Questo prodotto include anche l'accesso anticipato ad Alexa+ e alle sue funzioni esclusive per un'esperienza ancora più personalizzata.

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