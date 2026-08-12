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La Smart TV Xiaomi TV F 4K UHD da 55" è al minimo storico su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il televisore Xiaomi TV F 55 da 55" a prezzo scontato, per goderti film e videogiochi senza spendere troppo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   12/08/2026
Xiaomi TV F da 55'

Se sei alla ricerca di un nuovo televisore ma non vuoi spendere troppo, il modello Xiaomi TV F 55 da 55" è attualmente su Amazon a 324,90 € rispetto al prezzo consigliato di 349 €, permettendoti di risparmiare il 7%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del televisore

Si tratta di un televisore 4K HDR10 che offre immagini dai contrasti intensi e dai colori ricchi, anche nelle scene più scure o luminose. Grazie a Fire TV potrai accedere istantaneamente a migliaia di app come Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre ancora. Con Alexa integrata, inoltre, basterà premere il pulsante sul telecomando e usare la voce per scoprire nuovi contenuto o perfino controllare i dispositivi smart di casa.

Xiaomi TV F da 55'
Xiaomi TV F da 55"

Con la modalità Game Boost 120 Hz potrai inoltre godere di gameplay fluidi. Nel complesso è un prodotto adatto a chi non ha esigenze particolarmente specifiche. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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