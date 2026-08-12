Motorola G77 è in offerta su Amazon: al suo minimo storico diventa il best buy di ferragosto

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del Motorola G77: l'offerta prevede uno sconto attivo del 29% per un costo totale e finale d'acquisto di 246,75€ (minimo storico), l'acquisto è effettuabile anche a rate. Puoi prenderlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dello smartphone dal banner dedicato qui sotto: Il Motorola G77 è uno smartphone pensato per offrire un buon equilibrio tra design, prestazioni e autonomia, combinando caratteristiche interessanti per l'utilizzo quotidiano con un display di qualità. Il dispositivo presenta uno spessore di soli 7,3 mm, che contribuisce a mantenere un profilo sottile e moderno, mentre la certificazione IP64 offre una maggiore protezione da polvere e schizzi d'acqua.