Motorola G77 è in offerta su Amazon: al suo minimo storico diventa il best buy di ferragosto

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del Motorola G77: l'offerta prevede uno sconto attivo del 29% per un costo totale e finale d'acquisto di 246,75€ (minimo storico), l'acquisto è effettuabile anche a rate. Puoi prenderlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dello smartphone dal banner dedicato qui sotto: Il Motorola G77 è uno smartphone pensato per offrire un buon equilibrio tra design, prestazioni e autonomia, combinando caratteristiche interessanti per l'utilizzo quotidiano con un display di qualità. Il dispositivo presenta uno spessore di soli 7,3 mm, che contribuisce a mantenere un profilo sottile e moderno, mentre la certificazione IP64 offre una maggiore protezione da polvere e schizzi d'acqua.
Ulteriori dettagli sullo smartphone
Il protagonista è il display AMOLED da 6,78 pollici, caratterizzato da una risoluzione di 1272 x 2772 pixel e da un refresh rate di 120 Hz. A garantire le prestazioni troviamo il MediaTek Dimensity 6400, affiancato da 8 GB di RAM, una configurazione pensata per gestire applicazioni, multitasking e attività quotidiane con buona fluidità.
Sul fronte dell'autonomia, il Motorola G77 integra una batteria da 5.200 mAh, progettata per offrire una buona durata durante la giornata. Il comparto fotografico comprende invece una fotocamera principale da 108 megapixel, pensata per catturare immagini ricche di dettagli, accompagnata da una fotocamera frontale da 32 megapixel per selfie e videochiamate.