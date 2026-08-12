Sei alla ricerca di un nuovo dissipatore? Il Thermalright Aqua Elite è in promo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul dissipatore Thermalright il cui prezzo cala fino al minimo storico : l'offerta prevede uno sconto attivo del 29% per un costo totale e finale di 42,77€ . Acquista il dissipatore direttamente tramite questo link , o accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il dissipatore Thermalright è un sistema di raffreddamento a liquido progettato per mantenere la CPU a temperature contenute anche durante le sessioni di utilizzo più intense. Il radiatore da 240 mm e le due ventole da 120 mm lavorano insieme per favorire una gestione efficace del calore .

Ulteriori dettagli sul dissipatore

Il sistema integra una pompa ad alte prestazioni progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo, mentre la base in rame favorisce il trasferimento del calore dalla CPU al liquido di raffreddamento. Le due ventole possono inoltre regolare automaticamente la propria velocità in base alla temperatura del processore, contribuendo a trovare un buon equilibrio tra raffreddamento e silenziosità.

Grande attenzione è stata dedicata anche all'estetica. La ventola e il blocco di raffreddamento sono dotati di illuminazione ARGB. Offre inoltre un'ampia compatibilità con numerosi processori Intel e AMD, compresi i più recenti socket LGA 1700, LGA 1851, AM4 e AM5. Il sistema, infine, utilizza supporti in metallo e un metodo di installazione semplice.