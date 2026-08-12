Apple fa scorta di pannelli OLED per contenere l'aumento dei costi

La crisi delle memorie sta avendo ripercussioni su diversi fronti e numerose aziende si ritrovano a dover modificare le proprie strategie per far fronte alla situazione. Anche Apple sta intervenendo per cercare di contenere l'impatto dell'aumento dei costi, considerando che i suoi prodotti subiranno aumenti di prezzo, dai Mac e iPad fino ai nuovi smartphone iPhone 18 Pro e Pro Max. Secondo nuove fonti, proprio per limitare quanto più possibile l'impatto di questi rincari, Apple starebbe aumentando le scorte dei pannelli OLED.

La strategia di Apple Secondo quanto riportato da ETNews, che ha citato fonti del settore sudcoreano, Apple avrebbe prolungato il periodo di stoccaggio dei pannelli OLED, passando da quattro a sei settimane a partire dal secondo trimestre del 2026. Come anticipato, si tratta di una strategia volta a stabilizzare i prezzi, in un periodo caratterizzato dall'aumento dei prezzi dei componenti, a partire dai chip di memoria. Di conseguenza, avere una maggiore scorta potrebbe permettere ad Apple di acquistare e stoccare i pannelli in anticipo, proteggendosi maggiormente dalle oscillazioni dei prezzi nel breve periodo. iPhone 17 Pro Samsung Display e LG Display sono attualmente i principali fornitori di schermi OLED per iPhone. Un funzionario del settore dei display ha dichiarato a ETNews che il periodo di stoccaggio più lungo potrebbe persistere e, secondo le previsioni, prolungarsi ulteriormente anche dopo il debutto di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Purtroppo, lo ricordiamo, alcuni prodotti hanno già subito dei rincari, tra cui tutti i Mac e gli iPad. Anche i prossimi iPhone 18 Pro e 18 Pro Max potrebbero quindi essere interessati da questi aumenti di prezzo. Apple aumenta i prezzi di iPad e MacBook: la crisi delle memorie colpisce anche Cupertino