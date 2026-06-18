Crisi delle RAM "insostenibile" anche per Apple: Tim Cook conferma i rincari

Finora Apple era riuscita a contenere gli effetti della crisi delle RAM e del rincaro dei componenti senza gravare sui consumatori. Ora, però, la situazione viene descritta come "insostenibile" e l'azienda di Cupertino potrebbe essere costretta ad aumentare i prezzi dei suoi prodotti , cercando comunque di ridurre al minimo le ripercussioni per gli utenti.

iPhone e dispositivi Apple potrebbero aumentare di prezzo

Stando a quanto dichiarato da Tim Cook al Wall Street Journal, Apple sta attualmente aumentando i prezzi per compensare l'elevato costo della memoria e dello spazio di archiviazione. Come anticipato, allo stato attuale l'azienda non è più in grado di assorbire l'aumento dei costi, con inevitabili ripercussioni sul prezzo finale per i consumatori.

"Purtroppo, gli aumenti dei prezzi sono inevitabili", ha detto Cook. "Stiamo facendo del nostro meglio per attenuare gli enormi aumenti che ci vengono trasferiti e abbiamo cercato di proteggere i nostri clienti da tali aumenti, ma la situazione è diventata insostenibile".

iPhone

Non sono stati ancora menzionati ufficialmente i dispositivi interessati, ma le prime ipotesi puntano ai prossimi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, che potrebbero registrare un incremento di prezzo rispetto agli attuali modelli 17 Pro e Pro Max. Lo stesso discorso potrebbe valere per iPad e Mac, quest'ultimi già passati da 599 a 799 dollari eliminando il modello di fascia più bassa.