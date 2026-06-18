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Pokémon Pokopia annuncia il nuovo evento "I desideri di Jirachi": ecco quando inizierà

Pokémon Pokopia sta per ospitare un nuovo evento speciale con "I desideri di Jirachi", che ha per protagonista il Pokémon in questione e tanti desideri degli abitanti da esaudire.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/06/2026
Un'immagine di Pokémon Pokopia con Jirashi
Pokémon Pokopia
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Un nuovo evento speciale è in arrivo in Pokémon Pokopia, intitolato "I desideri di Jirachi" e incentrato sul personaggio in questione, che verrà a trovarci all'interno del mondo di gioco la prossima settimana: le date dell'evento vanno infatti dal 23 giugno all'8 luglio.

Durante questo periodo dovremo raccogliere le note con i desideri di Jirachi e sarà possibile ottenere vari oggetti a tema esclusivi, da utilizzare per arredare e decorare l'ambiente con uno stile alquanto onirico e sognante, in linea con il personaggio protagonista dell'evento.

Anche in questo caso, per poter fare in modo che Jirachi venga a farci visita è necessario aver ricostruito il Centro Pokémon, dunque se siete ancora all'inizio di Pokémon Pokopia dovrete darvi un po' da fare per aggiustarlo.

I cieli stellati di Jirachi

Per avviare l'evento "I desideri di Jirachi" dobbiamo parlare con Jirachi e ottenere il progetto per creare foglietti dei desideri, che sono gli elementi fondamentali di questa particolare attività alternativa all'interno di Pokémon Pokopia.

Arredi a tema Jirachi
Arredi a tema Jirachi

Dopo aver fatto questo possiamo parlare con gli altri Pokémon e completare le loro richieste per trasformare i foglietti dei desideri in foglietti dei desideri luccicanti.

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Una volta ottenuti questi, possiamo tornare a visitare Jirachi in un Centro Pokémon per scambiare i foglietti dei desideri luccicanti con arredi e altri oggetti ispirati a notti serene e cieli stellati, secondo lo stile tipico del Pokémon in questione.

Nel frattempo, è stato ufficializzato in Europa il bundle con Nintendo Switch 2 e Pokémon Pokopia, che probabilmente darà ulteriore spinta a questo interessante gioco di cui è stato recentemente annunciato un update gratis subacqueo e il Pass Espansione.

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