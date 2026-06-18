Pokémon Pokopia annuncia il nuovo evento "I desideri di Jirachi": ecco quando inizierà

Un nuovo evento speciale è in arrivo in Pokémon Pokopia, intitolato "I desideri di Jirachi" e incentrato sul personaggio in questione, che verrà a trovarci all'interno del mondo di gioco la prossima settimana: le date dell'evento vanno infatti dal 23 giugno all'8 luglio.

Durante questo periodo dovremo raccogliere le note con i desideri di Jirachi e sarà possibile ottenere vari oggetti a tema esclusivi, da utilizzare per arredare e decorare l'ambiente con uno stile alquanto onirico e sognante, in linea con il personaggio protagonista dell'evento.

Anche in questo caso, per poter fare in modo che Jirachi venga a farci visita è necessario aver ricostruito il Centro Pokémon, dunque se siete ancora all'inizio di Pokémon Pokopia dovrete darvi un po' da fare per aggiustarlo.