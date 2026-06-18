Pokémon Pokopia annuncia il nuovo evento "I desideri di Jirachi": ecco quando inizierà

Un nuovo evento speciale è in arrivo in Pokémon Pokopia, intitolato "I desideri di Jirachi" e incentrato sul personaggio in questione, che verrà a trovarci all'interno del mondo di gioco la prossima settimana: le date dell'evento vanno infatti dal 23 giugno all'8 luglio.
Durante questo periodo dovremo raccogliere le note con i desideri di Jirachi e sarà possibile ottenere vari oggetti a tema esclusivi, da utilizzare per arredare e decorare l'ambiente con uno stile alquanto onirico e sognante, in linea con il personaggio protagonista dell'evento.
Anche in questo caso, per poter fare in modo che Jirachi venga a farci visita è necessario aver ricostruito il Centro Pokémon, dunque se siete ancora all'inizio di Pokémon Pokopia dovrete darvi un po' da fare per aggiustarlo.
I cieli stellati di Jirachi
Per avviare l'evento "I desideri di Jirachi" dobbiamo parlare con Jirachi e ottenere il progetto per creare foglietti dei desideri, che sono gli elementi fondamentali di questa particolare attività alternativa all'interno di Pokémon Pokopia.
Dopo aver fatto questo possiamo parlare con gli altri Pokémon e completare le loro richieste per trasformare i foglietti dei desideri in foglietti dei desideri luccicanti.
Una volta ottenuti questi, possiamo tornare a visitare Jirachi in un Centro Pokémon per scambiare i foglietti dei desideri luccicanti con arredi e altri oggetti ispirati a notti serene e cieli stellati, secondo lo stile tipico del Pokémon in questione.
Nel frattempo, è stato ufficializzato in Europa il bundle con Nintendo Switch 2 e Pokémon Pokopia, che probabilmente darà ulteriore spinta a questo interessante gioco di cui è stato recentemente annunciato un update gratis subacqueo e il Pass Espansione.
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