Fortnite presenta la Stagione 4 a tema videogiochi con Kingdom Hearts, Sonic, Crash Bandicoot e Spyro

Epic Games ha presentato con un trailer la Stagione 4 del Capitolo 7 di Fortnite, intitolata Override. Come già suggerito dai leak delle scorse settimane, il tema centrale è un enorme crossover videoludico che riunisce personaggi provenienti da ogni angolo della storia dei videogiochi, alcuni al loro debutto sull'Isola Reale, altri già apparsi in passato.
Nel filmato compaiono Crash Bandicoot, Spyro e Sonic, con tanto di area della mappa ispirata alla celebre Green Hill Zone. Il porcospino blu non sarà solo: ci saranno anche Shadow, Tails e Dr. Eggman. Sempre nel trailer si vedono Mega Man, Scorpion, Raiden e Kitana da Mortal Kombat. C'è spazio anche per una collaborazione con Roblox con The Deer dal gioco 99 Nights in the Forest.
Altri personaggi confermati
Se il trailer mostra già un cast numeroso e variegato, l'immagine pubblicata da Epic Games sui social (in testa alla notizia) amplia ulteriormente la lista. Nella Stagione Override troveremo anche Sora da Kingdom Hearts, Blanka e Ryu da Street Fighter, Geralt da The Witcher, Pac-Man, Lara Croft da Tomb Raider, Joker da Persona 5, Master Chief da Halo e Rush da Mega Man.
Tornando al trailer, il tema videogiochi potrebbe portare anche delle novità per quanto riguarda il gameplay, come già visto per altri crossover in passato. Ad esempio, nel filmato vediamo Jonesy inseguire una moneta 1‑Up per gran parte della sequenza, correre come Sonic attraverso un'area della mappa ispirata alla Green Hill Zone, usare il Mega Blaster di Mega Man ed evitare alcuni blocchi di Tetris che cadono dal cielo. Per scoprire come tutto ciò si integrerà nel gioco vero e proprio, non dovremo attendere a lungo: l'inizio di Fortnite: Override è fissato al 20 agosto.