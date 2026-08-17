Fortnite presenta la Stagione 4 a tema videogiochi con Kingdom Hearts, Sonic, Crash Bandicoot e Spyro

Epic Games ha presentato con un trailer la Stagione 4 del Capitolo 7 di Fortnite, intitolata Override. Come già suggerito dai leak delle scorse settimane, il tema centrale è un enorme crossover videoludico che riunisce personaggi provenienti da ogni angolo della storia dei videogiochi, alcuni al loro debutto sull'Isola Reale, altri già apparsi in passato.

Nel filmato compaiono Crash Bandicoot, Spyro e Sonic, con tanto di area della mappa ispirata alla celebre Green Hill Zone. Il porcospino blu non sarà solo: ci saranno anche Shadow, Tails e Dr. Eggman. Sempre nel trailer si vedono Mega Man, Scorpion, Raiden e Kitana da Mortal Kombat. C'è spazio anche per una collaborazione con Roblox con The Deer dal gioco 99 Nights in the Forest.