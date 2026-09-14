Fortnite x Kingdom Hearts ha una data di uscita, e potrebbe essere un grosso evento

Epic Games ha confermato il prossimo arrivo della collaborazione tra Fortnite e Kingdom Hearts annunciando la data di uscita dell'evento e sottolineando come si tratti di un'aggiunta di notevoli dimensioni al gioco.

A dire il vero, si tratta più che altro di un periodo di uscita, ma possiamo trarre ulteriori dettagli in base al modus operandi standard di Epic Games: il tweet ufficiale, riportato qui sotto, parla semplicemente di "questa settimana", ma considerando le tempistiche dello store interno a Fortnite è molto probabile che il lancio della collaborazione avvenga giovedì 17 settembre.

La questione era emersa già il mese scorso, quando la presentazione della Stagione 4 aveva confermato i crossover con diversi videogiochi come Kingdom Hearts, Sonic, Crash Bandicoot e Spyro, ma la comunicazione odierna sembra smentire il fatto che l'evento possa essere stato posticipato.