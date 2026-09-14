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Fortnite x Kingdom Hearts ha una data di uscita, e potrebbe essere un grosso evento

Epic Games conferma il prossimo arrivo della collaborazione tra Kingdom Hearts e Fortnite, fornendo qualche informazione sulla tempistica di lancio degli elementi in cross-over.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   14/09/2026
Sora in Fortnite
Fortnite
Fortnite
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Epic Games ha confermato il prossimo arrivo della collaborazione tra Fortnite e Kingdom Hearts annunciando la data di uscita dell'evento e sottolineando come si tratti di un'aggiunta di notevoli dimensioni al gioco.

A dire il vero, si tratta più che altro di un periodo di uscita, ma possiamo trarre ulteriori dettagli in base al modus operandi standard di Epic Games: il tweet ufficiale, riportato qui sotto, parla semplicemente di "questa settimana", ma considerando le tempistiche dello store interno a Fortnite è molto probabile che il lancio della collaborazione avvenga giovedì 17 settembre.

La questione era emersa già il mese scorso, quando la presentazione della Stagione 4 aveva confermato i crossover con diversi videogiochi come Kingdom Hearts, Sonic, Crash Bandicoot e Spyro, ma la comunicazione odierna sembra smentire il fatto che l'evento possa essere stato posticipato.

Un promettente teaser

Il teaser visibile qui sotto consente di vedere Sora e la celebre Keyblade, ma pare che ci siano diversi personaggi di Kingdom Hearts coinvolti in questa collaborazione con Fortnite, viste le altre informazioni emerse di recente.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Epic Games ha pubblicato diverse citazioni di altri personaggi della serie come particolare Roxas, Kairi e Riku, cosa che fa pensare a una loro presenza all'interno dello sparatutto.

Il salto dall'Highwind in Final Fantasy 7 Revelation è stato davvero ispirato da Fortnite Il salto dall'Highwind in Final Fantasy 7 Revelation è stato davvero ispirato da Fortnite

Quantomeno, potrebbero arrivare anche loro nel Negozio interno a Fortnite nel prossimo futuro, all'interno di diversi eventi a tema, anche se non ci sono informazioni precise al momento.

Considerando che l'update settimanale allo shop è previsto per il 17 settembre, viene da pensare che almeno i primi elementi della collaborazione, come la skin di Sora e la Keyblade, possano essere messi a disposizione in tale data, terremo d'occhio la questione.

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