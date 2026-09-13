Blizzard ha presentato World of Warcraft Forever, la versione "classica" del MMORPG in arrivo

Questa nuova versione del MMORPG sarà disponibile il 4 novembre , con una versione beta che inizierà ad essere giocabile già a partire dal 17 settembre, dunque la prossima settimana.

Si tratta del progetto che finora veniva definito "Classic Plus", ovvero un rilancio della versione originale in forma riveduta e corretta, annunciato con lo spettacolare trailer New Horizons visibile qui sotto, in arrivo davvero molto presto considerando la data di uscita annunciata.

Verso la fine dell'evento di apertura della BlizzCon 2026 tenutosi ieri sera, Blizzard ha annunciato anche World of Warcraft Forever , ovvero il rilancio della versione classica che ha preso definitivamente forma con un trailer di presentazione .

Una versione classica con qualcosa in più

Holly Longdale, executive producer di World of Warcraft, ha introdotto World of Warcraft Forever definendolo una versione "amichevole, familiare e anche nuova", incentrata soprattutto sul mondo di gioco come "un posto dedicato alla community e che deve essere curato nel migliore dei modi".

La nuova versione è stata studiata in modo tale da risultare "facile da iniziare, ma abbastanza profonda da farci rimanere per sempre".

L'idea è di recuperare lo spirito originale del MMORPG, mantenendo peraltro un level cap di 60 anche per il prossimo futuro: sono previsti nuovi contenuti anche per questa edizione, ma tutti sono studiati per mantenerne intatta l'esperienza.

World of Warcraft Forever conterrà tre nuove aree esplorabili, le versioni rivedute di numerose zone già esistenti, oltre 1000 nuove quest, un nuovo Battleground per il PvP chiamato Darkspear Islands, nove nuovi dungeon, nuove professioni e reputation, grafica aggiornata, due nuovi raid di livello massimo per gruppi da 10 e 20 giocatori.

Inoltre è prevista la nuova razza giocabile degli Skyborne Elves, che risiede in una delle nuove zone introdotte in questa versione del MMORPG.

Nel corso della BlizzCon 2026 abbiamo visto inoltre l'annuncio di Diablo 5 e di un nuovo StarCraft in forma di sparatutto open world.