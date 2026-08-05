Diablo 4 su Nintendo Switch 2? Spunta una possibile data di uscita da un noto leaker

Secondo le sue informazioni, l'action GDR di Blizzard dovrebbe approdare sulla nuova console portatile di Nintendo il 15 o il 18 settembre . Oltre alla versione digitale, sarebbe prevista anche un' edizione fisica, ma priva di cartuccia : nella confezione troveremmo soltanto un codice da riscattare tramite eShop per scaricare il gioco.

Da tempo circolano indiscrezioni su una versione Nintendo Switch 2 di Diablo 4 prevista per i prossimi mesi. Ora al coro si aggiunge anche billbil-kun, una delle fonti più affidabili della scena, che avrebbe svelato la possibile data di uscita insieme ad alcuni dettagli aggiuntivi.

Annuncio alla Gamescom 2026?

Sempre secondo billbil-kun, la versione Nintendo Switch 2 dovrebbe essere proposta a 69,99 euro, tuttavia al momento non può confermare se le espansioni Vessel of Hatred e Lord of Hatred saranno incluse nel prezzo o se sarà necessario acquistarle separatamente.

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L'esistenza della versione Nintendo Switch 2 di Diablo 4 è quasi certa, grazie alle classificazioni in vari paesi, tra cui la Corea del Sud. I dettagli su data di uscita e prezzo, invece, vanno prese con la dovuta cautela, pur arrivando da una fonte notoriamente affidabile.

In ogni caso, potremmo non dover attendere troppo per scoprire la verità: secondo l'insider, Microsoft potrebbe annunciare l'arrivo del gioco su Switch 2 durante la Gamescom 2026, in programma tra il 26 e il 29 agosto, una cornice decisamente adatta per un reveal di questa portata.