La stagione 14 di Diablo 4 riduce il grind dei gemme nell’endgame

La stagione 14 di Diablo 4 porta con sé una serie di cambiamenti pensati per rendere meno pesante una delle attività più ripetitive dell'endgame: la gestione e la conversione delle gemme, che era stata criticata ferocemente dai giocatori.

Nell'espansione Lord of Hatred, Blizzard aveva introdotto due nuovi livelli di gemme, le Horadric Gems e le Flawless Horadric Gems, più potenti delle varianti precedenti ma non ottenibili come drop. Queste gemme possono infatti essere create solo tramite la ricetta di conversione dell'Amalgamation del Cubo Horadrico: cinque Gemme Grandi per ottenere una Horadric Gem e, successivamente, cinque Horadric Gem per una Flawless Horadric Gem.