La stagione 14 di Diablo 4 riduce il grind dei gemme nell’endgame

La stagione 14 di Diablo 4 porta con sé una serie di cambiamenti pensati per rendere meno pesante una delle attività più ripetitive dell'endgame: la gestione e la conversione delle gemme, che era stata criticata ferocemente dai giocatori.
Nell'espansione Lord of Hatred, Blizzard aveva introdotto due nuovi livelli di gemme, le Horadric Gems e le Flawless Horadric Gems, più potenti delle varianti precedenti ma non ottenibili come drop. Queste gemme possono infatti essere create solo tramite la ricetta di conversione dell'Amalgamation del Cubo Horadrico: cinque Gemme Grandi per ottenere una Horadric Gem e, successivamente, cinque Horadric Gem per una Flawless Horadric Gem.
Ritocchi benvenuti
Nella stagione 13, questo sistema aveva portato molti giocatori a ripetere per ore lo stesso dungeon, Seer's Reach, considerato una delle fonti più efficienti per ottenere gemme da convertire. Il risultato era una progressione percepita come particolarmente lenta e ripetitiva, con lunghe sessioni dedicate quasi esclusivamente a svolgere questa attività.
Con la stagione 14, Blizzard è intervenuta per migliorare la situazione. Secondo le note ufficiali dell'aggiornamento 3.1.0, i giocatori troveranno un numero maggiore di frammenti di gemme a partire dai livelli di difficoltà Torment X e superiori, riducendo di fatto il grinding.
Un ulteriore cambiamento riguarda le ricette del gioielliere, che ora richiedono due soli tipi di gemme invece di tre. Inoltre, le nuove regole riducono le sovrapposizioni tra le ricette, semplificando la conversione dei frammenti inutilizzati in materiali più utili per le proprie build.
Nel complesso, queste modifiche dovrebbero alleggerire il grind, anche se Blizzard ha contemporaneamente introdotto altre variazioni che aumentano la complessità della progressione. In particolare, gli oggetti Mitici sono stati rielaborati con un sistema di affissi più casuali, rendendo più difficile ottenere versioni perfette degli equipaggiamenti.
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