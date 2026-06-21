Diablo 4: Lord of Hatred è stato classificato per Nintendo Switch 2 in Corea: il rating non è recentissimo, in quanto risale allo scorso aprile, ma è stato scoperto soltanto di recente e rilancia le indiscrezioni in merito all'arrivo del titolo Blizzard sulla console ibrida giapponese.

Si tratta peraltro del secondo importante indizio nel giro di pochi mesi, se consideriamo che proprio ad aprile era emersa una classificazione legata a Diablo 4, in quel caso per Nintendo Switch. L'action RPG approderà su entrambe le piattaforme della casa di Kyoto?

Quel che è certo è che per il momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Blizzard, mentre gli addetti ai lavori ritengono decisamente più probabile che il gioco approdi su Switch 2 piuttosto che sul precedente modello, per via dei suoi ben noti limiti tecnici.

Ad ogni modo, tempo fa Rod Fergusson, prima di lasciare Blizzard, ha affermato che una versione Nintendo Switch 2 di Diablo 4 fosse "qualcosa da prendere in considerazione", lasciando aperta la porta a una possibile pubblicazione futura.