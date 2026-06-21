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Diablo 4: Lord of Hatred è stato classificato per Nintendo Switch 2

Continuano le indiscrezioni in merito al possibile arrivo di Diablo 4: Lord of Hatred su Nintendo Switch 2, in questo caso con la classificazione del gioco in Corea.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/06/2026
La nemesi di Diablo 4: Lord of Hatred
Diablo IV: Lord of Hatred
Diablo IV: Lord of Hatred
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Diablo 4: Lord of Hatred è stato classificato per Nintendo Switch 2 in Corea: il rating non è recentissimo, in quanto risale allo scorso aprile, ma è stato scoperto soltanto di recente e rilancia le indiscrezioni in merito all'arrivo del titolo Blizzard sulla console ibrida giapponese.

Si tratta peraltro del secondo importante indizio nel giro di pochi mesi, se consideriamo che proprio ad aprile era emersa una classificazione legata a Diablo 4, in quel caso per Nintendo Switch. L'action RPG approderà su entrambe le piattaforme della casa di Kyoto?

Quel che è certo è che per il momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Blizzard, mentre gli addetti ai lavori ritengono decisamente più probabile che il gioco approdi su Switch 2 piuttosto che sul precedente modello, per via dei suoi ben noti limiti tecnici.

Diablo 4 su Nintendo Switch è stato classificato in Indonesia: annuncio in arrivo? Diablo 4 su Nintendo Switch è stato classificato in Indonesia: annuncio in arrivo?

Ad ogni modo, tempo fa Rod Fergusson, prima di lasciare Blizzard, ha affermato che una versione Nintendo Switch 2 di Diablo 4 fosse "qualcosa da prendere in considerazione", lasciando aperta la porta a una possibile pubblicazione futura.

Una tradizione destinata a continuare?

Nella nostra recensione di Diablo IV: Lord of Hatred abbiamo sottolineato i tanti punti di forza di un'esperienza dotata di un'ottima campagna, un endgame davvero solido e tantissimi miglioramenti rispetto all'impianto di base.

L'eventuale arrivo del gioco nella sua ultima versione su Nintendo Switch 2 segnerebbe un consolidamento della tradizione, visto che sia il secondo che il terzo capitolo della saga sono stati pubblicati sul precedente modello della console ibrida.

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