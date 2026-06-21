Una prova del gioco effettuata durante un evento a Shanghai ha confermato che il sistema di combattimento di Stranger Than Heaven è impegnativo e si pone come un sostanziale cambiamento rispetto alla tradizione dei capitoli action di Yakuza / Like a Dragon.

Mentre controlliamo il protagonista dell'avventura, Makoto Daito, potremo infatti colpire gli avversari sferrando attacchi con la parte destra o sinistra del corpo a seconda dei tasti dorsali e dei grilletti che andremo ad azionare.

Si tratta indubbiamente di una soluzione insolita per un'esperienza action in terza persona, in qualche modo vicina alla filosofia di determinati picchiaduro a incontri, capace di restituire un livello di coinvolgimento e controllo superiore rispetto al passato... ma a un prezzo.

Gli scontri in Stranger Than Heaven risultano infatti essere molto più impegnativi rispetto a ciò a cui i fan delle produzioni del Ryu Ga Gotoku Studio sono abituati, richiedendo un certo grado di precisione, attenzione e tempismo.