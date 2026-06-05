Il nuovo trailer di Stranger Than Heaven svela la data d'uscita e Snoop Dogg

Grande festa per Stranger Than Heaven sul palco del Summer Game Fest 2026, dove è stato presentato un nuovo trailer del gioco, che ha mostrato delle nuove sequenze di gameplay, svelando un cast di star, compreso Snoop Dogg., quello che viene considerato uno dei più grandi rapper viventi.

Il trailer è stato anche usato per annunciare la data d'uscita ufficiale: 15 gennaio 2027, per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Non sono state annunciate nuove piattaforme per l'occasione.

Interessante il fatto che Snoop Dog si è poi presentato sul palco dell'evento per concedere una breve intervista al conduttore Geoff Keighley, naturalmente volta a promuovere il gioco.

Va detto che la maggioranza del cast è ovviamente formata da attori giapponesi, ma la presenza di Snoop Dog è sicuramente indice di quanto Sega tenga a questo progetto, visto l'investimento che c'è sicuramente dietro a una mossa simile.