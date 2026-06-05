Alien Isolation 2 è stato mostrato con un trailer al Summer Game Fest, uscirà su PS5, Xbox, PC e Switch 2

L'apertura del Summer Game Fest condotto da Geoff Keighley non ha deluso gli appassionati dell'horror. Dopo l'annuncio del remake di Resident Evil: Code Veronica, Sega e Creative Assembly hanno presentato un teaser trailer di Alien Isolation 2, che potete vedere qui sotto.
Il filmato offre una prima idea del setting e delle atmosfere del sequel, confermando al tempo stesso che il gioco è in sviluppo per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Al momento, però, non è stata comunicata alcuna data di uscita.
Il progetto era stato confermato pubblicamente già nel 2024 dal creative director Al Hope, ma solo nell'aprile 2026 abbiamo visto il primo teaser ufficiale. Anche questo nuovo trailer mantiene un forte taglio atmosferico e non rivela molto del gameplay, se non che l'avventura sarà ambientata in una colonia umana isolata, dove uno Xenomorfo è pronto a darci la caccia.
Ulteriori dettagli arriveranno sicuramente nel corso dei prossimi mesi, man mano che Creative Assembly inizierà a scoprire le carte sul ritorno della serie.
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