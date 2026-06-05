Alien Isolation 2 è stato mostrato con un trailer al Summer Game Fest, uscirà su PS5, Xbox, PC e Switch 2

L'apertura del Summer Game Fest condotto da Geoff Keighley non ha deluso gli appassionati dell'horror. Dopo l'annuncio del remake di Resident Evil: Code Veronica, Sega e Creative Assembly hanno presentato un teaser trailer di Alien Isolation 2, che potete vedere qui sotto.

Il filmato offre una prima idea del setting e delle atmosfere del sequel, confermando al tempo stesso che il gioco è in sviluppo per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Al momento, però, non è stata comunicata alcuna data di uscita.